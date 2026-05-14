باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت روز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی نوشت: اگر امروز ایران، با همه فراز و فرودهای تاریخی، همچنان صاحب صدایی مستقل و فرهنگی ریشهدار در جهان است، بیتردید یکی از مهمترین ستونهای این ماندگاری، زبان فارسی است.
متن پیام سیدعباس صالحی به مناسبت روز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و بزرگداشت فردوسی بدین شرح است: «زبان فارسی، یکی از باشکوهترین جلوههای تداوم تاریخی و فرهنگی ایرانزمین است؛ زبانی که قرنها حامل حکمت، شعر، عرفان، دانش و روایت مشترک مردمانی بوده که هویت خویش را در تلاطم تاریخ حفظ کردهاند.
اگر امروز ایران، با همه فراز و فرودهای تاریخی، همچنان صاحب صدایی مستقل و فرهنگی ریشهدار در جهان است، بیتردید یکی از مهمترین ستونهای این ماندگاری، زبان فارسی است. روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، فرصتی برای تامل دوباره در جایگاه این میراث سترگ تمدنی است؛ پاسداشت حافظه تاریخی، استقلال فرهنگی و میراث ماندگار نیاکان ایرانزمین که در طول قرنها، یکی از مهمترین جلوههای مقاومت فرهنگی ما، در برابر استحاله و از خودبیگانگی بوده و توانسته در کنار تعامل با جهان، اصالت و ریشههای خویش را حفظ کند.
امروز نیز در جهانی که تحولات شتابان رسانهای، فناوریهای نوین و گسترش ادبیات و زبانهای جهانی، سبک زیست نسلهای جدید را دگرگون ساخته است، مسئولیت ما نه رویارویی با جهان جدید، بلکه یافتن راهی خردمندانه برای حفظ، تقویت و روزآمدسازی زبان فارسی است؛ زبانی که باید همزمان ریشهدار، زنده، خلاق و توانمند باقی بماند و بتواند با نسل جدید سخن بگوید.
نسل جوان ایران، ناگزیر از حضور در جهان معاصر و گفتوگو با فرهنگها و زبانهای گوناگون است؛ اما این حضور، زمانی ثمربخش و ماندگار خواهد بود که پیوند او با زبان فارسی، بهعنوان زبان هویت، فرهنگ و حافظه تاریخی این سرزمین، استوار و زنده بماند. آینده زبان فارسی، در گرو آن است که بتوانیم این گنجینه بزرگ را نه در قالب یادگاری از گذشته، بلکه بهعنوان زبانی پویا، آفریننده و همسخن با انسان امروز به آیندگان منتقل کنیم.
اینجانب، ضمن گرامیداشت روز پاسداشت زبان فارسی، امیدوارم به همت اساتید و اهالی فرهنگ و هنر، زبان فارسی همچنان پرتوان، الهامبخش و سربلند و روایتگر هویت، فرهنگ و استقلال این ملت بزرگ باقی بماند.»
به گزارش ایرنا، ۲۵ اردیبهشت در تقویم رسمی ایران به نام روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان پارسی ثبت شده است. این روز فرصتی ارزشمند برای یادآوری نقش بیبدیل شاعری است که با سرودن شاهنامه، نه تنها ادبیات فارسی بلکه هویت فرهنگی ایران را برای قرنها زنده نگه داشت.
فردوسی، شاعر بزرگ قرن چهارم هجری، با تلاش سی ساله خود توانست اثری بیافریند که امروز به عنوان یکی از بزرگترین حماسههای جهان شناخته میشود. شاهنامه تنها یک کتاب شعر نیست بلکه گنجینهای از تاریخ، اسطوره، فرهنگ و ارزشهای ایرانی است که نسل به نسل منتقل شده و همچنان الهامبخش مردم ایران و فارسیزبانان جهان است.