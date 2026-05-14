باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - کشاورزی هوشمند با انتخاب بذر گواهی شده؛ تغییرات اقلیمی، پدیده خشکی و گرمای انتهای فصل و شوری منابع آب و خاک از مهمترین چالشهای کشاورزان در خراسان جنوبی است.
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی حدود ۴۰ سال است که تحقیقات کشاورزی در حوزه زراعی و باغی را دنبال میکند.
در این مرکز بیش از ۳۰ رقم اصلاح شده غلات شامل گندم، جو، تریتیکاله و ۸ رقم مواد علوفهای و ۴ رقم از محصولات باغی تا به الان معرفی شده است.
مقری مسئول مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: میانگین عملکرد محصول در مرکز ما بین ۶.۵ تا ۷ تن در هکتار است.
او افزود: با وجود اینکه تنشهای خشکی و شوری افزایش یافته، اما عملکرد متوسط استان به ۲ برابر افزایش یافته است.
امسال نیز رقم جدیدی از گندم به نام شفق معرفی شده که در کنار رقمهای دیگر گندم شامل ارگ، نارین، پریان و برزگر قرار گرفته است.
افتخاری محقق بخش غلات گفت: شفق نسبت به ارقامی که ما در گذشته داشتیم در شرایط سازگاری تا ۵ تن عملکرد میدهد و در شرایط مزرعه زارع تا ۴.۵ تن عملکرد آن است.
در محصول جو نیز ۵ رقم تا به الان متناسب با اقلیم منطقه به کشاورزان معرفی شده است.
آرزم جو مجری طرح به نژادی جو در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گفت: رقم یوسف زودرسترین جو است و متحمل به گرما و تنش و خشکی انتهای فصل است و رقم بعدی رقم ریحان ۰۳ است که برای شرایط مطلوب و آبیاری نرمال توصیه میشود، رقم مهر و گلشن نیز متحمل به تنش شوری هستند و جدیدترین رقم جو طبس است که آن هم متحمل به تنش شوری است.
بذرهای گواهی شده دارای شناسنامه هستند و هزینههای کشاورزان را در مصرف سموم و علفکش کاهش چشمگیری میدهند.
کشاورزان با استفاده از این بذرها بدون اینکه سایر عوامل مدیریتی را تغییر دهند میتوانند بطور میانگین بین ۲۰ تا ۳۰ درصد عملکرد محصول را افزایش دهند.
ما به التفاوت قیمت بذر گوایی شده نسبت به بذر خودمصرفی از طریق یارانهای که از سوی دولت پرداخت میشود جبران شده و از نظر دسترسی هم کشاورزان میتوانند با توجه به کشت پاییزه که در آینده نزدیک در راه است به مراکز خدمات کشاورزی یا مدیریت جهاد کشاورزی در هر شهرستان مراجعه کنند.
۵ رقم جدید گندم و جو نیز تا ۲ سال آینده وارد چرخه تولید و در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.