با دستور مقام قضایی اموال ۴۷ نفر از خائنین به وطن و کسانی که علیه امنیت و ثبات کشور اقدام کرده‌اند توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با دستور مقام قضایی اموال ۴۷ نفر از خائنین به وطن و افراد تأثیرگذار در شبکه همکاران دشمن در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی در استان همدان به نفع مردم و هزینه کرد برای بازسازی اماکن آسیب‌دیده از جنگ توقیف شد و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.

در حال حاضر ۶ نفر از این افراد مقیم کشور انگلیس، ۲ نفر مقیم سوئیس، یک نفر مقیم روسیه، ۸ نفر مقیم آلمان، ۶ نفر مقیم ترکیه، ۸ نفر مقیم کشور عراق، ۴ نفر مقیم آمریکا، یک نفر مقیم ایتالیا، یک نفر مقیم عمان، یک نفر مقیم کانادا، یک نفر مقیم عربستان، یک نفر مقیم ارمنستان، ۲ نفر مقیم غنا و ۶ نفر در داخل کشور هستند که دستورات لازم برای ضبط اموال آنها صادر شده است.

پیش از این نیز با دستور مقام قضایی اموال مهرداد ماهر که نقش موثری در شبکه همکاران دشمن و خیانت به وطن در استان همدان داشته، به نفع ملت توقیف و ضبط شد.

منبع: میزان

