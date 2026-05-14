معاون شهردار تهران از برگزاری یکی از گسترده‌ترین و هدفمندترین برنامه‌های آموزشی در حوزه امداد و مدیریت بحران با رویکرد مسئله‌محور و مبتنی بر نیاز‌های عملیاتی پایتخت در شهرداری تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، مجید باقری معاون شهردار تهران با اشاره به برگزاری دوره آموزشی «آمادگی در حوادث و بحران‌ها» برای ۶ هزار نفر از کارکنان شاغل در مناطق ۲۲گانه شهر تهران گفت: این دوره به‌صورت حضوری و فشرده در قالب ۱۵۵ کارگاه آموزشی، معادل ۴۸ هزار نفرساعت، با بهره‌گیری از استادان مورد تأیید مراجع تخصصی حوزه مدیریت بحران برگزار شد.

معاون شهردار پایتخت با بیان اینکه تمرکز در این دوره بر شناسایی مسائل واقعی در شرایط اضطرار و بحران شهر تهران بوده است، گفت: سرفصل‌ها به‌گونه‌ای طراحی شد که هم‌زمان مهارت‌های عملیاتی، واکنش سریع، خودمراقبتی و تداوم خدمت‌رسانی شهری را در شرایط بحرانی تقویت کند.

باقری با اشاره به تجربه میدانی در «جنگ رمضان» خاطرنشان کرد: اثربخشی این آموزش‌ها در جریان مدیریت حوادث اخیر در «جنگ رمضان» به‌وضوح قابل مشاهده بود و نشان داد سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش‌های مسئله‌محور، نقش مستقیمی در ارتقای تاب‌آوری سازمانی و افزایش توان پاسخگویی شهرداری تهران در شرایط بحرانی دارد.

گفتنی است این دوره بزرگ آموزشی که با همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مؤسسه آموزش عالی علمی–کاربردی شهرداری تهران و مشارکت نهاد‌های تخصصی ملّی از جمله سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر، انجمن پرستاری ایران و دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد، از نظر مقیاس اجرا، کیفیت طراحی و الگوی همکاری بین‌بخشی، به‌عنوان یکی از نمونه‌های شاخص آموزش حضوری مدیریت بحران در شهرداری تهران به‌شمار می‌رود و گامی مؤثر در مسیر حرفه‌ای‌سازی آموزش‌های راهبردی مدیریت شهری محسوب می‌شود.

