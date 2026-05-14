رئیس سازمان حمایت با اشاره به افزایش قیمت 50 درصدی برخی شوینده‌ها گفت: این میزان از رقم تعیین شده بالاتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  حسین فرهیدزاده معاون وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت در بازرسی از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرکز تهران گفت: در گرانی کالا‌ها عوامل مختلفی تاثیرگذار بوده‌اند، مانند حقوق و دستمزد و افزایش هزینه انرژی. در نتیجه این عوامل تا همان حدی که ما مشخص کرده‌ایم افزایش قیمت مجاز خواهد بود.

اگر بیش از این افزایش قیمت داشته باشند بی‌انضباطی خواهد بود. حداقل در حوزه صمت ما قیمت‌ها را مشخص کرده‌ایم. شوینده‌ها، سلولزی و لاستیک از جمله مواردی هستند که میزان افزایش قیمت آنها مشخص شده است.

وی در خصوص افزایش قیمت ۵۰ درصدی برخی شوینده‌ها گفت: این رقم از میزان تعیین شده بالاتر است، معاون بازرسی بررسی‌های خود را انجام می‌دهد و شرکت را نیز مشخص می‌کند. در صورت بروز تخلف حتما رسیدگی خواهد شد.

لازم به ذکر است، از امروز طرحی مشترک بین بازرسی اصناف، تعزیرات حکومتی، اداره سمت و اداره جهاد کشاورزی تهران، جهت نظارت جدی بر احتکار و گران فروشی از سطح شهر آغاز شده است. این طرح شامل ۱۰۰ واحد بازرسی مختلف است که در ۱۰۰ نقطه شهر تهران مستقر خواهند بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
تمام اقلام زندگی مردم چند برابر شده آن وقت افزایش ۵۰ درصدی شوینده گران فروشی است ؟ در صداوسیما گرانی ها در کشورهای دشمن اتفاق افتاده .
