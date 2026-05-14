باشگاه خبرنگاران جوان - سلیمان رزاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: پرونده متصدی کارگاه غیرمجاز در شهرستان آبیک به اتهام نداشتن پروانه کسب، تولید و عرضه رب گوجه‌فرنگی غیربهداشتی در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد که ضمن تعطیلی خط تولید کارگاه با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و اداره محیط زیست، ۲ هزار کیلوگرم کالای مکشوفه معدوم گردید.

وی افزود: همچنین در اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار در قالب گشت مشترک، برای سه واحد نانوایی به اتهام گرانفروشی و یک واحد مشاور املاک به دلیل دریافت حق کمیسیون اضافی پرونده تشکیل شد.

رزاقی ادامه داد: شعبه پس از احراز اتهامات، متخلفان را به پرداخت جزای نقدی، پلمب و نصب بنر محکوم کرد که احکام با حضور رئیس شعبه اول اجرای احکام و تیم رسانه‌ای صداوسیما بلافاصله اجرا شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین تاکید کرد: برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، با افرادی که سلامت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند یا از شرایط بازار سوءاستفاده می‌کنند، به سرعت و بدون اغماض برخورد قانونی می‌شود.

این مسئول از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را در سامانه ارتباطی tazirat۱۳۵.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.

منبع: تعزیرات حکومتی قزوین