علوی در مورد مشکلات فدراسیون فوتبال در ایجاد بازی‌های تدارکاتی گفت: دست‌هایی در کار بود که قصد داشتند توافق‌های ما برای بازی دوستانه را بهم بزنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در مورد برنامه‌های تیم ملی فوتبال و بازی‌های تدارکاتی گفت: ۲ بازی تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال قطعی شده است که بازی با تیم‌های گامبیا و پورتوریکو است که احتمالا در ترکیه برگزار می‌شود، اما یک احتمال وجود دارد که بازی با پورتوریکو آخرین بازی ایران قبل از شروع رسمی مسابقات باشد و پست درب‌های بسته برگزار شود و البته شاید این بازی در آمریکا برگزار شود.

وی ادامه داد: بنده افخار این را دارم که سومین جام جهانی است که در این سمت حضور دارم ما برای بازی‌های تدارکاتی تیم ملی و برنامه‌های آن انصافا هم آقای قلعه نویی و هم فدراسیون تلاش زیادی کردند چرا که تلاش‌های مذبوحانه‌ای از سوی برخی فارسی زبانان وجود داشت که نمی‌شود اسم آنها را ایرانی گذاشت و دشمن ایران هستند و تلاش داشتند باز‌های ایران را لغو کنند و ما هر توافقی انجام می‌دادیم آنها قصد داشتند با اغوا گری از تیم حریف ایران بازی را لغو کنند و در این شرایط فدراسیون فوتبال نگذاشت که فیفا دی‌ها خالی بماند و با آن شرایط سخت با سفر زمینی به ترکیه و ... بازی‌ها برگزار شد.

علوی افزود: بازی با اسپانیا در آستانه امضای قرارداد بود که البته شرایط مهیا نشد و رافائل لوزان رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا اولین کسی بود که حملات به ایران را محکوم کرد و پیام تسلیت برای ایران فرستاد و دولت اسپانیا هم به همین شکل، اما برخی بازی‌ها توافق شده بود که بنا به دلایلی یا عذر خواهی کردند و یا به تاریخ دیگری موکول کردند.

