باشگاه خبرنگاران جوان - شی جین پينگ پس از مذاکرات دو ساعته با ترامپ در تالار بزرگ چین، رئیسجمهور آمریکا را به بازدید از معبد بزرگ چین به نام معبد بهشت برد.
ترامپ در حین این بازدید از زیباییهای چین تمجید کرد و گفت: چین زیباست.
با این حال او از پاسخ به خبرنگاری که از او درباره مطرح شدن مساله تایوان در مذاکراتش با شی پرسید پاسخ نداد.
به نظر میرسد تالار بزرگ چین که محل مذاکرات رهبران دو کشور بود برای هیات آمریکایی به شدت جذاب و جالب بود بطوری که واکنشهای وزیر خارجه ترامپ خوراک رسانهها شد.
ایلان ماسک هم در همان بدو ورود دست به دوربین شروع به فیلمبرداری کرد که از نظر اصحاب رسانه دور نماند.