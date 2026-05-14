باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین نشست شورای اداری فدراسیون تیراندازی در سال ۱۴۰۵ با حضور سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون و کارمندان این فدراسیون برگزار شد.

سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون تیراندازی در این جلسه اظهار داشت: در ابتدا از همه همکاران عزیزمان در فدراسیون تیراندازی که در این مدت تمام تلاش خود را به کار گرفتند، تشکر می‌کنم و از شما می‌خواهم با همین انگیزه مسیر را ادامه دهید تا برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان در این مدت به بهترین نحو انجام شود. ما در این مدت در سه مرحله کار‌ها را پیش می‌بریم که مهم‌ترین موضوع انجام امور انتخابات و برپایی اردو‌ها است. بعلاوه آسیب‌های فدراسیون در دوران جنگ رمضان نیز موضوع دیگر است. خوشبختانه بازسازی فضای اداری، خوابگاه و سالن‌ها با همکاری همکاران به خوبی پیش رفت. در دیدار با وزیر ورزش و گزارشی که ارائه کردم وی از همکاران فدراسیون به منظور تلاش در امر بازسازی و برپایی موکب و سالن تیراندازی شهید زرین تشکر کردند.

وی در ادامه افزود: یکی از موضوعاتی که برای ما اولویت زیادی داشت برپایی اردو‌ها با توجه به اهمیت بازی‌های آسیایی ناگویا بود. در اولین گام اردوی تراپ در گیلان برگزار شد و بازتاب خوبی داشت و استارت اردو‌ها زده شد. برای تفنگ و تپانچه با توجه به نیاز زیر ساختی مقرر شد با فعال شدن کمپ تهران، این اردو‌ها در آزادی برگزار شود.

برخورداری عنوان کرد: در پایان از همه همکارانم می‌خواهم تلاش خود را انجام دهید تا عملکرد خوبی داشته باشیم و مجموعه فدراسیون موفق پیش برود.

فدراسیون تیراندازی ، وزارت ورزش و جوانان
