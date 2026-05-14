باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سعدالله زارعی کارشناس مسائل بینالملل در گفتوگویی با اشاره به حمله آمریکا به ایران گفت: واقعیت این است که آمریکا بهعنوان طرفی که جنگ را آغاز کرده، فقط یک راه برای اثبات موفقیت خود به مردم و جهان دارد و آن دستیابی به پیروزی است، اما مشکل بزرگ آمریکاییها این است که رسیدن به پیروزی برایشان کاری بسیار دشوار است و هرچه جلوتر میآیند، این دشواری تشدید میشود.
این کارشناس مسائل بینالملل اظهار کرد: آمریکاییها تاکنون از تمام ترفندهای قابل استفاده در حوزههای نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی در بالاترین سطح استفاده کردند مثلا در بخش سیاسی، اوج این فشارها به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب بوده است و در بحث هجوم نظامی، همزمان کشورمان را تحت فشار شدید قرار دادند و در بخش اقتصادی نیز به همین شیوه عمل کردهاند.
زارعی بیان کرد: تاکنون این اقدامات نتوانسته پیروزی را برای آمریکا رقم بزند و اقدامات انجامشده آنها، تنها قابل تکرارند یعنی میتوانند همان اقدامات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی را با شدتی بیشتر یا کمتر تکرار کنند، اما روشن است که اقدامات انجامشدهای که منتج به پیروزی برای ترامپ نشده مسلما تکرار آن اقدامات در آینده هم برای این شخص خبیث نمیتواند پیروزی به بار آورد و این مشکل اصلی ترامپ است.
این کارشناس مسائل بینالملل گفت: در مقابل، جمهوری اسلامی تهاجمی نکرده بلکه از خود دفاع کرده و کماکان به دفاع ادامه میدهد. این از خود دفاع کردن تاکنون باعث شده طرحهای دشمن به نتیجه نرسد و تکرار از خود دفاع کردن در مراحل بعدی، برای ایران پیروزی است و موقعیت ایران را تثبیت میکند.