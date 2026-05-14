رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به روند ورود زائران ایرانی به سرزمین وحی اعلام کرد: مجموع زائران ایرانی حاضر در مکه مکرمه و مدینه منوره به ۲۷ هزار نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت با تشریح آخرین وضعیت اعزام زائران ایرانی به عربستان اظهار کرد: چهارشنبه مجموع ورودی‌های زائران ایرانی به عربستان در دو شهر مکه مکرمه و مدینه منوره به ۲۷ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، ۱۱۵ ویزای جدید برای زائران ایرانی صادر شد و امیدواریم برای باقی‌مانده افراد، به‌ویژه تابعین و کسانی که همچنان در انتظار دریافت ویزا هستند، این روند در روز‌های آینده تکمیل شود.

رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۷ هزار نفر از حجاج ایرانی در مکه مکرمه و حدود ۹ هزار نفر در مدینه منوره حضور دارند و خوشبختانه تاکنون مشکل حاد و خاصی گزارش نشده است.

رشیدیان با اشاره به برخی مسائل اجرایی در حوزه‌های مسکن، حمل‌ونقل، تغذیه و تدارکات گفت: مشکلات موجود در این بخش‌ها جزئی و قابل مدیریت بوده و با همکاری مجموعه‌های اجرایی و همراهی زائران، روند خدمت‌رسانی به‌خوبی در حال انجام است.