رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به روند ورود زائران ایرانی به سرزمین وحی اعلام کرد: مجموع زائران ایرانی حاضر در مکه مکرمه و مدینه منوره به ۲۷ هزار نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت با تشریح آخرین وضعیت اعزام زائران ایرانی به عربستان اظهار کرد: چهارشنبه مجموع ورودی‌های زائران ایرانی به عربستان در دو شهر مکه مکرمه و مدینه منوره به ۲۷ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، ۱۱۵ ویزای جدید برای زائران ایرانی صادر شد و امیدواریم برای باقی‌مانده افراد، به‌ویژه تابعین و کسانی که همچنان در انتظار دریافت ویزا هستند، این روند در روز‌های آینده تکمیل شود.

رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۷ هزار نفر از حجاج ایرانی در مکه مکرمه و حدود ۹ هزار نفر در مدینه منوره حضور دارند و خوشبختانه تاکنون مشکل حاد و خاصی گزارش نشده است.

رشیدیان با اشاره به برخی مسائل اجرایی در حوزه‌های مسکن، حمل‌ونقل، تغذیه و تدارکات گفت: مشکلات موجود در این بخش‌ها جزئی و قابل مدیریت بوده و با همکاری مجموعه‌های اجرایی و همراهی زائران، روند خدمت‌رسانی به‌خوبی در حال انجام است.

برچسب ها: حج و زیارت ، حج تمتع
خبرهای مرتبط
تحقق ۹۳ درصدی اعزام حجاج ایرانی؛ ورود ۲۸ هزار زائر به سرزمین وحی
تشریح تازه‌ترین خدمات سلامت‌محور به زائران ایرانی/ آمادگی کامل تیم‌های پزشکی در مشاعر مقدسه
بیماری‌های تنفسی و سرماخوردگی؛ بیشترین علت مراجعه زائران به درمانگاه‌ها
تشرف زائران ایرانی به روضه شریفه / بیش از ۱۸ هزار نفر مشرف شدند
۱۰۲۵ متقاضی حج ۱۴۰۵ ویزای الکترونیکی دریافت کردند
ورود بیش از ۲۶ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
خبر خوب برای کسبه بازار جنت/ پرداخت تسهیلات یک میلیاردی قطعی است
۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش وصول شد
انتشار اخبار دروغ برای کسب سود مالی
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
نصب تندیس شهید چمران در غربی‌ترین نقطه منطقه یک+ فیلم
حمایت ویژه از ۱۰۰۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده از جنگ در تهران
فعال‌سازی ظرفیت مردمی برای حمایت ازسالمندان
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
آخرین اخبار
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
حمایت ویژه از ۱۰۰۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده از جنگ در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز یکطرفه می‌شود
قدردانی معاون اول رئیس جمهور از اقدامات بنیاد شهید در جنگ تحمیلی رمضان
۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش وصول شد
مشاوره روان هلال احمر به ۱۱ هزار نفر در روز‌های جنگ
نصب تندیس شهید چمران در غربی‌ترین نقطه منطقه یک+ فیلم
فعال‌سازی ظرفیت مردمی برای حمایت ازسالمندان
انتشار اخبار دروغ برای کسب سود مالی
خبر خوب برای کسبه بازار جنت/ پرداخت تسهیلات یک میلیاردی قطعی است
اتوبوس و مترو رایگان در تهران تمدید نمی‌شود
دستور رئیس پلیس راهور برای پیگیری ویژه وضعیت سربازی که ۱۴ سال در کماست
کاهش تلفات مسمومیت با گاز در سال ۱۴۰۴
عرفات و منا چشم‌انتظار زائران ایرانی
وضعیت ترافیکی خیابان‌ها و معابر پایتخت در اولین روز هفته
فراخوان مشمولان متولد۱۳۸۷ جهت تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی
آخرین وضعیت اجرای خط ۱۰ و ۱۱ مترو
محاکمه پسر به خاطر قتل مزاحم دختر