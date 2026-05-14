باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "سید محمود میرفیضی" اظهار داشت: با استعانت از خدای متعال و در راستای مقابله بیامان با قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز، طرح سهروزه در سطح استان خوزستان به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: در این راستا، تعداد ۲۳۵ قبضه سلاح غیرمجاز (شامل ۷۰ قبضه جنگی و ۱۶۵ قبضه شکاری) و همچنین ۳ هزار و ۵۹ عدد مهمات مربوطه کشف و ۱۴۴ نفر از عاملان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
سردار میرفیضی در پایان با تأکید بر اینکه وجود سلاح غیرمجاز یکی از عوامل بسترساز جرایم خشن نظیر تیراندازی غیرمجاز، سرقتهای مسلحانه و قتل است، رسالت فرماندهی انتظامی استان را تلاش شبانهروزی در شناسایی، برخورد قاطعانه و دستگیری دارندگان این سلاحها عنوان کرد.
فرمانده انتظامی خوزستان از شهروندان عزیز استان خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات خود درباره شبکههای قاچاق سلاح و مهمات و نیز افرادی که سلاح غیرمجاز نگهداری میکنند، را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاعرسانی کنند.
منبع: پلیس خوزستان