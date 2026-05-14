علی حق‌پرست، دریافت‌کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران، با عقد قرارداد رسمی به باشگاه پانینیوس یونان پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان- باشگاه پانینیوس یونان با جذب علی حق‌پرست، ستاره جوان والیبال ایران، یکی دیگر از لژیونر‌های ایرانی را به ترکیب خود اضافه کرد. این دریافت‌کننده قدرتی ۲۲ ساله که فصل گذشته در لیگ کره جنوبی و تیم ویتام به میدان رفته بود، حالا قرار است در کنار الکساندر آتاناسیویچ صربستانی برای نماینده یونان بازی کند.

این انتقال در ادامه حضور رو به رشد بازیکنان ایرانی در لیگ یونان رخ داده است؛ پس از آنکه میلاد عبادی‌پور نیز در انتقالی غیرمنتظره از لیگ لهستان راهی میلون یونان شد، حالا حق‌پرست هم به این لیگ پیوسته تا فصل تازه‌ای از لژیونر‌های والیبال ایران در اروپا رقم بخورد.

باشگاه پانینیوس در معرفی خرید جدید خود، از حق‌پرست به‌عنوان یکی از استعداد‌های بزرگ نسل جدید والیبال ایران یاد کرده و نوشته است این بازیکن همراه با تیم ملی کشورمان، مدال طلای قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۳ را کسب کرده است. او همچنین در قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ نیز حضور داشت و همراه ایران تا مرحله یک‌چهارم نهایی پیش رفت.

پانینیوس امیدوار است با حضور این ستاره ایرانی، عملکرد بهتری در فصل آینده داشته باشد و از توانایی‌های او برای تقویت خط حمله خود بهره ببرد.

