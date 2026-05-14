باشگاه خبرنگاران جوان - معاون تعمیرات نیروگاه برق شهید مفتح همدان از اتصال موفقیتآمیز واحد شماره یک این نیروگاه به شبکه سراسری برق کشور خبر داد و گفت: با پایان تعمیرات نیمه اساسی، این واحد با ظرفیت کامل ۲۵۰ مگاوات، بار خود را به شبکه سراسری برق کشور تحویل میدهد.
مسعود جاویدانی اظهار کرد: این دوره از تعمیرات نیمه اساسی که با هدف افزایش آمادگی نیروگاه برای روزهای پیک مصرف تابستان برنامهریزی شده است و با موفقیت کامل به پایان رسید و واحد یکم نیروگاه بدون هیچ مشکل فنی دوباره وارد شبکه شد.
وی افزود: در جریان این تعمیرات پیچیده و تخصصی که توسط گروههای فنی و مهندسی توانمند نیروگاه و با همکاری پیمانکاران داخلی انجام شد، اقدامات ارزشمندی صورت پذیرفته است که از جمله آنها میتوان به رفع نشتی شدید بخار از سیل توربین فشار متوسط، حل مشکل ورود آب به سیستم روغن، ترمیم و رفع نشتی شدید از داکت دود (مجرای دود)، ساخت و تعویض گریتینگهای ایرهیتر، و برطرف کردن نشتی از رادیاتورهای استیم ایرهیتر ثانویه اشاره کرد.
معاون تعمیرات نیروگاه برق شهید مفتح ادامه داد: همچنین شستشوی فین تیوپهای اکونومایزر، رفع عیوب جیآر (گیربکس) و فنها، اسیدشویی لولههای بویلر (دیگ بخار)، سرویس و تعویض روغن و سیل کوله روغن تپچنجر ترانسفورماتور، انجام تست تانژانت دلتای ترانسفورماتور اصلی، ضخامتسنجی و نمونهبرداری از لولههای بویلر و در نهایت تعویض شیر خروجی ۵۴ اینچ کندانسور از دیگر اقدامات مهمی بود که با موفقیت صددرصدی به انجام رسید.
جاویدانی با اشاره به همزمانی این تعمیرات با شرایط حساس ناشی از تهدیدات دشمنان آمریکایی-صهیونیستی، تصریح کرد: با وجود جنگ تحمیلی چهلروزه از سوی دشمنان انقلاب اسلامی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی که زیرساختهای کشور را هدف قرار دادهاند، پرسنل خدوم و مجاهد نیروگاه شهید مفتح با از خودگذشتگی و حضور بیوقفه در صحنه کار و تولید، نه تنها اجازه وقفه در تعمیرات ندادند، بلکه همه برنامهها را، پیش از زمان پیشبینی شده به سرانجام رساندند.
معاون تعمیرات نیروگاه برق شهید مفتح خاطرنشان کرد: با توجه به روزهای پایانی مراحل تعمیرات و آمادهسازی واحدهای دیگر این نیروگاه برای استقبال از پیک تابستان، همه واحدهای نیروگاه شهید مفتح تا پیش از آغاز فصل گرما آماده بهرهبرداری خواهند شد و این مجموعه بزرگ تولیدی با بیشترین توان و ظرفیت اسمی خود، در خدمت شبکه سراسری برق کشور و رفاه هموطنان خواهد بود.