نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد یک کشتی وابسته به ژاپن پس از عبور موفق از تنگه هرمز در مسیر اين كشور قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد یک کشتی وابسته به ژاپن پس از عبور موفق از تنگه هرمز، خلیج فارس را ترک کرده و در مسیر ژاپن قرار دارد.

او همچنین از رایزنی مستقیم خود با «مسعود پزشکیان» و تلاش‌های دیپلماتیک توکیو برای عبور کشتی‌های ژاپنی از تنگه هرمز خبر داد.

«سانائه تاکایچی» نخست‌وزیر ژاپن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد یک کشتی وابسته به ژاپن که در خلیج فارس متوقف شده بود، روز ۱۴ مه با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده و اکنون در حال حرکت به سمت ژاپن است.

او نوشت این کشتی چهار خدمه ژاپنی در اختیار دارد.

تاکایچی افزود پس از عبور یک کشتی دیگر وابسته به ژاپن در ۲۹ آوریل، تحقق این عبور نیز یک تحول مثبت تلقی می‌شود؛ به‌ویژه از منظر حفاظت از شهروندان ژاپنی.

به گفته نخست‌وزیر ژاپن، با خروج این کشتی، تعداد کشتی‌های وابسته به ژاپن که همچنان در خلیج فارس باقی مانده‌اند به ۳۹ فروند کاهش یافته است که یکی از آنها سه خدمه ژاپنی دارد.

او همچنین اعلام کرد دولت ژاپن برای عبور این کشتی هماهنگی‌های مختلفی انجام داده که شامل تماس مستقیم او با «مسعود پزشکیان» و همچنین تلاش‌های «موتگی» وزیر امور خارجه ژاپن با مشارکت سفارت این کشور و دیگر طرف‌ها بوده است.

او ضمن قدردانی از خدمه کشتی‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه گفت دولت ژاپن همچنان همه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی‌های لازم را برای عبور تمامی کشتی‌ها از تنگه هرمز، از جمله کشتی‌های وابسته به ژاپن، ادامه خواهد داد.

برچسب ها: تنگه هرمز ، ژاپن
خبرهای مرتبط
عراقچی: از نظر ما، تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌های تجاری باز است
روبيو خواستار نقش فعال‌تر چين در موضوع ایران شد
رویترز: چین روابط راهبردى خود با ایران را به خواست آمریکا تغییر نخواهد داد
روند صعودى قيمت نفت در پى ديدار ترامپ و شى
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۳:۰۱ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
با پرداخت عوارض یا بدون پرداخت عوارض؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
فقط مجوز ورود دادید
پول نگرفتید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوبه ، با این کار همه قبول میکنند که باید آمریکا محاصره برداره، الان توپ تو زمین آمریکاست، ولی باید قطره چکانی و محدود اجازه عبور بدیم که کشورها همچنان احساس کمبود را داشته باشن
۰
۰
پاسخ دادن
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آخرین اخبار
ترامپ: نمی‌دانم به زودی توافق می‌شود یا نه
بازگشت ناو جرالد فورد به آمریکا 
حزب‌الله: تا زمانی که مقاومت هست، اشغالگری در لبنان برقرار نخواهد شد
شهادت رئیس شاخه نظامی حماس در غزه
افزایش شمار شهدای لبنانی؛ یک روز پس از تمدید آتش‌بس توسط آمریکا
آمریکا و چین برخی تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند
دستگیری شش نفر در فرانسه به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین در برج ایفل
برخورد یک هواپیما با خانه مسکونی در جنوب آلمان
اردوغان: اسرائیل می‌خواهد جنگ در سراسر منطقه گسترش یابد
ناكامى ترامپ در بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز
امارات: خروج از اوپک و اوپک‌پلاس هیچ ارتباطی با ملاحظات سیاسی ندارد
ناو «شارل دوگل» فرانسه به دریای عمان رسيد
قرنطینه دیجیتال ترامپ و همراهانش در سفر به چین
پاپ بر لزوم بازگشت به مذاکره و یافتن راه‌حل صلح‌آمیز تاكيد كرد
آمریکا انتقال بخشی از درآمد‌های مالیاتی فلسطین به شورای صلح را بررسى مى کند
چاک شومر سفر ترامپ به چین را بدون هیچ دستاوردى توصیف کرد
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
شهروند عراقی پس از ربوده شدن به آمریکا منتقل شد
سفر ترامپ به چین، ضعف استراتژیک آمریکا را برجسته کرد
نروژ به بیستمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه می‌پیوندد
سفر دونالد ترامپ به چین: شکستی که از قبل پیش‌بینی‌ می‌شد
ادعاى ترامپ درباره كشته شدن فرد شماره ٢ داعش در آفريقا
دیدار ترامپ-شی به طرز چشمگیری پیش پا افتاده بود
تلگراف: احتمالا نخست وزير انگليس از سمتش کناره‌گیری کند
ترامپ: از نفت ونزوئلا ثروت زیادی به دست آورده‌ایم!
انتقاد چين از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز
آماده‌باش نظامی رژیم اسرائیل در آستانه تصمیم ترامپ