باشگاه خبرنگاران جوان - نخستوزیر ژاپن اعلام کرد یک کشتی وابسته به ژاپن پس از عبور موفق از تنگه هرمز، خلیج فارس را ترک کرده و در مسیر ژاپن قرار دارد.
او همچنین از رایزنی مستقیم خود با «مسعود پزشکیان» و تلاشهای دیپلماتیک توکیو برای عبور کشتیهای ژاپنی از تنگه هرمز خبر داد.
«سانائه تاکایچی» نخستوزیر ژاپن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد یک کشتی وابسته به ژاپن که در خلیج فارس متوقف شده بود، روز ۱۴ مه با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده و اکنون در حال حرکت به سمت ژاپن است.
او نوشت این کشتی چهار خدمه ژاپنی در اختیار دارد.
تاکایچی افزود پس از عبور یک کشتی دیگر وابسته به ژاپن در ۲۹ آوریل، تحقق این عبور نیز یک تحول مثبت تلقی میشود؛ بهویژه از منظر حفاظت از شهروندان ژاپنی.
به گفته نخستوزیر ژاپن، با خروج این کشتی، تعداد کشتیهای وابسته به ژاپن که همچنان در خلیج فارس باقی ماندهاند به ۳۹ فروند کاهش یافته است که یکی از آنها سه خدمه ژاپنی دارد.
او همچنین اعلام کرد دولت ژاپن برای عبور این کشتی هماهنگیهای مختلفی انجام داده که شامل تماس مستقیم او با «مسعود پزشکیان» و همچنین تلاشهای «موتگی» وزیر امور خارجه ژاپن با مشارکت سفارت این کشور و دیگر طرفها بوده است.
او ضمن قدردانی از خدمه کشتیها و شرکتهای فعال در این حوزه گفت دولت ژاپن همچنان همه تلاشهای دیپلماتیک و هماهنگیهای لازم را برای عبور تمامی کشتیها از تنگه هرمز، از جمله کشتیهای وابسته به ژاپن، ادامه خواهد داد.