کارشناس هواشناسی استان از تداوم پایداری نسبی جو در استان خبر داد و گفت: با توجه به جهت جریانات و شدت وزش باد، نفوذ گردوغبار به جو منطقه دور از انتظار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کارشناس هواشناسی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار ما از تداوم پایداری نسبی جو در استان خبر داد و گفت: از امروز پنجشنبه تا ساعاتی از روز شنبه، علاوه بر افزایش پوشش ابر، وزش باد قابل ملاحظه تا نسبتاً شدید و در برخی ساعات شدید لحظه‌ای، پدیده غالب جوی در بیشتر نقاط استان خواهد بود.

اکبری کارشناس هواشناسی استان لرستان با اشاره به آخرین الگو‌های پیش‌یابی اظهار کرد: در حال حاضر جو استان نسبتاً پایدار است، اما در برخی نقاط شاهد افزایش پوشش ابر و همچنین غبار رقیق هستیم.

وی افزود: بررسی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا ساعاتی از روز شنبه، وزش باد در سطح استان تداوم خواهد داشت؛ پدیده‌ای که می‌تواند با مخاطراتی همچون سقوط اشیا، آسیب به سازه‌های سبک از جمله تابلو‌های تبلیغاتی و نیز شکسته شدن یا سقوط درختان همراه باشد.

اکبری همچنین درباره پیامد‌های زیست‌محیطی این شرایط گفت: با توجه به جهت جریانات و شدت وزش باد، نفوذ گردوغبار به جو منطقه دور از انتظار نیست؛ موضوعی که می‌تواند سبب کاهش کیفیت هوا و افت میدان دید افقی در برخی نقاط استان شود.

این کارشناس هواشناسی درباره وضعیت دما نیز تصریح کرد: طی امروز، تغییرات محسوس و قابل توجهی در روند دمای استان مشاهده نخواهد شد

بارش‌های بهاری هنوز تمام نشده است

اکبری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بارش در روز‌های آینده، به‌ویژه برای مناطقی مانند شول‌آباد گفت: به طور معمول، عمده بارش‌های فصلی و ماهانه استان تا **نیمه دوم اردیبهشت‌ماه رخ می‌دهد و از اواخر اردیبهشت و به‌ویژه در خردادماه، شرایط برای ورود به دوره خشک در استان مهیاتر می‌شود.

وی ادامه داد: با این حال، مدل‌های فعلی نشان می‌دهد که در هفته پیش‌رو و به‌ویژه در روز‌های شنبه، یکشنبه و حتی دوشنبه، شرایط ناپایدار جوی در استان ادامه خواهد داشت و در حال حاضر، بارش‌هایی به‌صورت پراکنده و غالباً در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان تأکید کرد: با توجه به ماهیت متغیر الگو‌های جوی در فصل بهار، احتمال تقویت یا تضعیف بارش‌ها وجود دارد و جزئیات دقیق‌تر این سامانه در روز‌های آینده اعلام خواهد شد.

با توجه به پیش‌بینی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال گردوغبار، به شهروندان توصیه می‌شود از توقف در کنار درختان فرسوده، ساختمان‌های نیمه‌کاره و سازه‌های سبک خودداری کرده و در صورت قرار گرفتن در معرض گردوغبار، نکات بهداشتی را رعایت کنند.