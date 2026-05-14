باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس جمعیت هلالاحمر از حمله به نزدیک به ۱۵۰ هزار واحد غیرنظامی شامل منازل مسکونی، مراکز درمانی و دانشگاهها خبر داد و این حجم از آسیب به زیرساختهای حیاتی و آموزشی را جنایتی بیسابقه در تاریخ توصیف کرد.
رئیس این جمعیت با تشریح ابعاد فاجعهبار خسارات وارده به بخشهای غیرنظامی در جریان درگیریهای اخیر، اعلام کرد که تاکنون ۱۴۹ هزار و ۵۲۸ واحد غیرنظامی هدف حملات قرار گرفتهاند.
تخریب گسترده منازل مسکونی و واحدهای تجاری
وی با تفکیک آمار خسارات وارده، تصریح کرد: از مجموع واحدهای آسیبدیده، بیش از ۱۲۳ هزار واحد مسکونی بوده است که برآوردها نشان میدهد حدود ۱۰ درصد از این منازل به طور کامل تخریب شدهاند. همچنین ۲۴ هزار واحد تجاری و خدماتی از جمله انبارها و مراکز عرضه ارزاق عمومی نیز مورد حمله قرار گرفته و منهدم شدهاند.
حمله مستقیم به مراکز درمانی و آموزشی
رئیس جمعیت هلالاحمر با انتقاد شدید از نقض حقوق بشردوستانه، به هدف قرار گرفتن زیرساختهای سلامت و دانش اشاره کرد و گفت: ۳۵۰ مرکز بهداشتی، درمانی و پایگاه اورژانس هدف حملات مستقیم قرار گرفتهاند. علاوه بر این، دشمن با حمله به ۹۹۳ مرکز آموزشی و مدارس، حق تحصیل را هدف قرار داده است.
هدف قرار دادن نخبگان و مراکز علمی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حملات هدفمند علیه مراکز دانشگاهی معتبر کشور از جمله دانشگاههای شهید بهشتی، صنعتی شریف و امیرکبیر اشاره کرد و افزود: این اقدامات نشاندهنده حمله به علم و دانش است. وقتی ابعاد تخریب مدارس و مراکز علمی را بررسی میکنیم، متوجه میشویم که چنین جنایتهایی علیه غیرنظامیان و زیرساختهای آموزشی از آغاز تاریخ بشریت تاکنون بیسابقه بوده است.
منبع: هلالاحمر