باشگاه خبرنگاران جوان - اگرچه دمنوش‌ها جای درمان پزشکی را نمی‌گیرند، اما بعضی از آنها می‌تواند در کنار سبک زندگی سالم، به آرام‌تر شدن بدن و کنترل فشار خون بالا کمک کند؛ در ادامه با چند دمنوش مفید آشنا می‌شوید.

فرقی ندارد چند سال سن دارید یا رژیم غذایی‌تان چیست. ممکن است قند و فشار خون‌تان بالا باشد. برای بهبود شرایط جسمی خود می‌توانید در کنار بهترین دمنوش برای پایین آوردن قند خون بهترین دمنوش برای فشار خون بالا را هم سرو کنید.

چای ترش

چای ترش سرشار از آنتوسیانین، پلی‌فنول، ویتامین C و آنتی‌اکسیدان‌های قوی است. ترکیبات موجود در این دمنوش عروق را باز می‌کنند. با دفع بیشتر سدیم از بدن فشار خون شما کم خواهد شد. طعم این چای کمی ترش و تند است. برای ملایم شدن طعم این دمنوش می‌توانید آن را با مقداری عسل و چوب دارچین سرو کنید.

درصورت ناشتا بودن از نوشیدن چای ترش خودداری کنید.

اگر باردار هستید یا دارو‌های ادرارآور، ضد دیابت، استامینوفن و ضد فشار خون مصرف می‌کنید قبل از نوشیدن چای ترش با پزشک خود مشورت کنید.

مصرف روزانه یک الی دو فنجان دمنوش چای ترش کافی است.

چای سبز

چای سبز سرشار از کاتچین‌ها، پلی‌فنول‌ها و آنتی‌اکسیدان‌های مفید است؛ ترکیباتی که می‌توانند به بهبود عملکرد عروق و کاهش التهاب در بدن کمک کنند. مصرف متعادل این دمنوش در برخی افراد به بهبود گردش خون و کمک به تنظیم فشار خون منجر می‌شود. چای سبز طعمی ملایم و کمی گس دارد و اگر دوست داشته باشید می‌توانید آن را با چند قطره آب‌لیمو یا مقدار کمی عسل میل کنید.

در مصرف چای سبز زیاده‌روی نکنید، چون کافئین دارد و نوشیدن بیش از اندازه آن ممکن است در بعضی افراد باعث تپش قلب یا نوسان فشار شود.

اگر دارو‌های ضد فشار خون، رقیق‌کننده خون یا دارو‌های محرک مصرف می‌کنید، بهتر است قبل از مصرف منظم چای سبز با پزشک مشورت کنید.

مصرف روزانه یک تا دو فنجان چای سبز، ترجیحاً بعد از غذا، کافی است.

بابونه

بابونه یکی از شناخته‌شده‌ترین دمنوش‌های آرام‌بخش است که به دلیل داشتن فلاونوئید‌ها و ترکیبات ضدالتهاب، می‌تواند به کاهش تنش عصبی و آرام شدن بدن کمک کند. از آنجا که استرس و اضطراب یکی از عوامل بالا رفتن فشار خون هستند، نوشیدن دمنوش بابونه می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم در پایین آمدن فشار خون نقش داشته باشد. طعم بابونه ملایم و خوش‌عطر است و معمولاً برای دلپذیرتر شدن با کمی عسل سرو می‌شود.

اگر به گیاهان خانواده گل‌ستاره‌ای حساسیت دارید، در مصرف بابونه احتیاط کنید.

همچنین اگر دارو‌های آرام‌بخش، ضدانعقاد یا دارو‌های خاص مصرف می‌کنید، بهتر است پیش از مصرف مداوم این دمنوش با پزشک مشورت داشته باشید.

مصرف روزانه یک فنجان بابونه، به‌ویژه عصر یا پیش از خواب، انتخاب مناسبی است.

پونه کوهی

پونه کوهی حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها، ترکیبات ضدالتهابی و مواد معطری است که می‌توانند به بهبود گردش خون و کاهش التهاب کمک کنند. این گیاه در طب سنتی به‌عنوان یک دمنوش گرم و مفید شناخته می‌شود و مصرف متعادل آن ممکن است به آرامش بدن و حمایت از سلامت قلب و عروق کمک کند. طعم دمنوش پونه کوهی تند و معطر است و معمولاً آن را به‌تنهایی یا همراه با کمی عسل می‌نوشند.

مصرف زیاد پونه کوهی توصیه نمی‌شود، زیرا ممکن است در برخی افراد موجب ناراحتی گوارشی شود.

اگر باردار هستید یا دارو‌های خاص از جمله دارو‌های رقیق‌کننده خون مصرف می‌کنید، پیش از مصرف منظم این دمنوش با پزشک مشورت کنید.

مصرف روزانه یک فنجان دمنوش پونه کوهی کافی است و بهتر است بعد از غذا نوشیده شود.

قاصدک

دمنوش قاصدک به دلیل داشتن ترکیبات آنتی‌اکسیدانی و خاصیت ادرارآور طبیعی، می‌تواند به دفع سدیم و مایعات اضافی از بدن کمک کند؛ موضوعی که در برخی افراد به کاهش فشار خون منجر می‌شود. این گیاه همچنین در طب سنتی برای حمایت از عملکرد کبد و کلیه‌ها مورد توجه بوده است. طعم دمنوش قاصدک کمی تلخ است و برای متعادل شدن مزه آن می‌توان از کمی عسل استفاده کرد.

زیاده‌روی در مصرف قاصدک ممکن است باعث افزایش دفع ادرار و برهم خوردن تعادل مایعات بدن شود.

اگر به گیاهان خانواده کاسنی حساسیت دارید یا دارو‌های ادرارآور و ضد فشار خون مصرف می‌کنید، پیش از مصرف این دمنوش با پزشک مشورت کنید.

مصرف روزانه یک فنجان دمنوش قاصدک معمولاً کافی است و بهتر است در ساعات ابتدایی روز نوشیده شود.

رفع کلسترول و کنترل فشار خون بالا از مزیت‌های استفاده از این دمنوش گیاهی است.

بابونه، چای سبز، چای ترش و … از بهترین دمنوش‌هایی هستند که شما می‌توانید زمان بالا رفتن فشار خون مصرف کنید. اگر بیماری کلیوی دارید یا اسید معده‌تان زیاد است قبل از نوشیدن هر یک از این دمنوش‌ها با پزشک خود مشورت کنید.

منبع: همشهری آنلاین