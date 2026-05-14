باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیر حسینی - منوچهر متکی رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره اقدامش در یکصدوپنجاه‌ودومین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس (IPU) علیه اظهارات ضدایرانی نماینده بحرین گفت: بحرینی‌ها بی‌تدبیری کردند و چهل سال امکانات و پایگاه در اختیار آمریکا گذاشتند که از همان جا به ما حمله شد و هزاران نفر از مردم ما و رهبرمان به شهادت رسیدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اینها علی‌القاعده باید همدردی می‌کردند، اما متأسفانه به تحریک آمریکایی‌ها در شورای امنیت یک قطعنامه تصویب کردند که ایران به ما حمله کرده و خواستند قطعنامه دومی را در شورای امنیت تصویب کنند که روسیه و چین آن را وتو کردند و در اینجا چون اجلاس بین‌المجالس بود، گفتند یک مصوبه هم از مجالس دنیا بگیرند که ما در یک تدبیر و صحبت با کشورها و کسانی که با ما همراهی داشتند نگذاشتیم که این مصوبه را تصویب کنند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: این یک بخش از اجلاس استانبول بود که نگذاشتیم آن مصوبه را به رأی بگذارند. ما در آنجا حمایت کردیم از پیش‌نویسی که ترکیه داده بود و پیش‌نویس ترکیه رأی آورد و پیش‌نویس اینها رأی نیاورد.

متکی گفت: هر رئیس هیئتی در آنجا فرصت نطق دارد که نطق نماینده بحرین قبل از ما بود و وقتی به پشت تریبون رفت اشاره کرد به اینکه حمله ظالمانه ایران به بحرین و کشورهای عربی و فلان که من در آنجا تقاضای وقت کردم و در پاسخ به او اشاره کردم آن کسی که حمله کرد به منطقه، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بودند و شما آن‌ها را محکوم نکردید، بلکه حمله آن‌ها را به ایران تسهیل کردید و الان در آتش‌بس هستیم و دعا کنید که جنگی در نگیرد، اما اگر جنگ دیگری دربگیرد و شما مجدداً تسهیلات پایگاهی کشورتان را در اختیار بگذارید، بدانید آنچنان می‌زنیم که نامتان را فراموش کنید.