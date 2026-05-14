نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: در اجلاس بین المجالس به نماینده بحرین گفتم دعا کنید که جنگی درنگیرد، وگرنه چنان شما را خواهیم زد که نام‌تان را فراموش کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیر حسینی منوچهر متکی رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره اقدامش در یکصدوپنجاه‌ودومین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس (IPU) علیه اظهارات ضدایرانی نماینده بحرین گفت: بحرینی‌ها بی‌تدبیری کردند و چهل سال امکانات و پایگاه در اختیار آمریکا گذاشتند که از همان جا به ما حمله شد و هزاران نفر از مردم ما و رهبرمان به شهادت رسیدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اینها علی‌القاعده باید همدردی می‌کردند، اما متأسفانه به تحریک آمریکایی‌ها در شورای امنیت یک قطعنامه تصویب کردند که ایران به ما حمله کرده و خواستند قطعنامه دومی را در شورای امنیت تصویب کنند که روسیه و چین آن را وتو کردند و در اینجا چون اجلاس بین‌المجالس بود، گفتند یک مصوبه هم از مجالس دنیا بگیرند که ما در یک تدبیر و صحبت با کشورها و کسانی که با ما همراهی داشتند نگذاشتیم که این مصوبه را تصویب کنند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: این یک بخش از اجلاس استانبول بود که نگذاشتیم آن مصوبه را به رأی بگذارند. ما در آنجا حمایت کردیم از پیش‌نویسی که ترکیه داده بود و پیش‌نویس ترکیه رأی آورد و پیش‌نویس اینها رأی نیاورد.

متکی گفت: هر رئیس هیئتی در آنجا فرصت نطق دارد که نطق نماینده بحرین قبل از ما بود و وقتی به پشت تریبون رفت اشاره کرد به اینکه حمله ظالمانه ایران به بحرین و کشورهای عربی و فلان که من در آنجا تقاضای وقت کردم و در پاسخ به او اشاره کردم آن کسی که حمله کرد به منطقه، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بودند و شما آن‌ها را محکوم نکردید، بلکه حمله آن‌ها را به ایران تسهیل کردید و الان در آتش‌بس هستیم و دعا کنید که جنگی در نگیرد، اما اگر جنگ دیگری دربگیرد و شما مجدداً تسهیلات پایگاهی کشورتان را در اختیار بگذارید، بدانید آنچنان می‌زنیم که نامتان را فراموش کنید.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۱۰:۲۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگرخدابخواهد ورهبرعزیزمون امبفرماید همانکارراانجام میدهیم
Iran (Islamic Republic of)
ق ر
۲۳:۰۹ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید بحرین یکی استان های جمهوری اسلامی ایران شود تا سازمان ملل امپریالیسم سرجایش بشنید ماننده تنگه هرمز
Iran (Islamic Republic of)
سعید ایرا
۲۳:۰۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
بحرین و اذربایجان بخشی از خاک ایران عزیزمان است باید همت کنیم به باز پسگیری ان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
بزار همونایی زدی از بیمارستان مرخص بشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود بر شرفتون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
سید علی
۱۵:۰۲ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
مهسا
۱۴:۵۷ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
سید هادی
۱۴:۵۷ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۱۴:۰۸ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
فرهاد
۱۴:۰۷ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
