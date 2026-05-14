باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ارمغان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مرکز استان لرستان در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به وضعیت ناوگان حملونقل عمومی خرمآباد، از فعالیت بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ تاکسی و ۸۰۰ مسافربر شخصی ساماندهیشده در سطح این شهر خبر داد و گفت: با وجود برخی مشکلات، وضعیت حملونقل عمومی خرمآباد در مجموع «قابل قبول» است، اما برای ارتقای کیفیت خدمات، نوسازی ناوگان، کنترل مسافربرهای غیرمجاز و اجرای طرح جامع ترافیک ضروری است.
مدیرعامل تاکسیرانی مرکز استان، با اشاره به اهمیت فرهنگ ترافیک و نقش آن در رفاه و امنیت شهروندان اظهار کرد: خرمآباد به عنوان مرکز استان، نیازمند برخورداری از ناوگان حملونقل عمومی مناسب از نظر کیفیت، کمیت و ایمنی است و این موضوع تأثیر مستقیمی بر رضایتمندی شهروندان دارد.
مدیرعامل تاکسیرانی خرمآباد با اشاره به فرسودگی بخشی از ناوگان حملونقل عمومی تصریح کرد: این مسئله تنها مختص خرمآباد نیست و در سطح کلان کشور نیز با آن مواجه هستیم. امیدواریم با تخصیص اعتبارات ملی، توجه بیشتری به نوسازی ناوگان حملونقل عمومی صورت گیرد.
مسافربرهای شخصی غیرمجاز؛ یکی از چالشهای اصلی
ارمغان یکی از مهمترین مشکلات حوزه حملونقل شهری را فعالیت مسافربرهای شخصی فاقد ساماندهی عنوان کرد و گفت: این دسته از خودروها در برخی مسیرها موجب بروز مشکلات و مزاحمتهایی برای ناوگان حملونقل عمومی شدهاند. در همین راستا، جلساتی با پلیس راهنمایی و رانندگی برگزار شده و مقرر شده نظارت و گشتهای مشترک در این حوزه تشدید شود.
وی ادامه داد: هدف ما حذف معیشت این قشر نیست، بلکه تلاش داریم فعالیت آنها را در قالب ضوابط قانونی و تحت نظارت سازمان ساماندهی کنیم تا هم خدمات بهتر ارائه شود و هم امکان نظارت دقیقتر فراهم باشد.
نظارت روزانه بر کرایهها و رضایت مسافران
مدیرعامل تاکسیرانی خرمآباد با اشاره به اقدامات نظارتی این سازمان گفت: در حال حاضر دو اکیپ گشت و بازرسی به صورت روزانه در سطح شهر فعال هستند و روند دریافت کرایه، نحوه خدماتدهی رانندگان و میزان رضایتمندی مسافران را بررسی میکنند.
وی افزود: برای رانندگان تاکسی نیز فرمهای رضایتسنجی در نظر گرفته شده و بازرسان به صورت میدانی از مسافران درباره دریافت اضافهکرایه و نحوه برخورد رانندگان پرسش میکنند.
خدمات حملونقل عمومی در همه نقاط شهر یکسان نیست
مدیرعامل تاکسیرانی خرمآباد با پذیرش برخی کمبودها در تعدادی از مسیرهای شهری خاطرنشان کرد: در برخی مناطق، به ویژه در مسیرهایی که بیشتر از مسافربرهای شخصی استفاده میشود، مشکلاتی وجود دارد که این موارد در دست بررسی است و با همکاری پلیس راهور برای ساماندهی آنها اقدام خواهد شد.
وی تأکید کرد: تاکسیها در بسیاری از مسیرهای شهری به صورت چرخشی فعالیت دارند و در بخش اتوبوسرانی نیز مسیرهایی مانند میدان امام حسین (ع) تا چهارراه فرهنگ، چهارراه فرهنگ تا میدان ۲۲ بهمن و برخی نقاط منتهی به بلوار ولایت تحت پوشش قرار دارند.
برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار
ارمغان در پایان با تأکید بر استمرار نظارتها گفت: در سال جاری با هر فرد یا خودرویی که خارج از چارچوب قانونی در حوزه حملونقل عمومی فعالیت کند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و تلاش میکنیم با ساماندهی بهتر، خدمات شایستهتری به شهروندان خرمآباد ارائه دهیم.