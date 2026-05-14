وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: از نظر ما، تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌های تجاری باز است، اما آنها باید با نیرو‌های دریایی ما همکاری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با پرس تی وی در حاشیه اجلاس وزرای خارجه بریکس گفت: تنگه هرمز اکنون بیش از هر چیز از تجاوز آمریکا و محاصره‌ای که بر آن تحمیل کرده، آسیب می‌بیند.

وی افزود: از نظر ما، تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌های تجاری باز است، اما آن‌ها باید با نیروهای دریایی ما همکاری کنند.

عراقچی تاکید کرد: ما هیچ مانعی ایجاد نکرده‌ایم؛ این آمریکاست که محاصره ایجاد کرده است، و امیدوارم این وضعیت با رفع این محاصره غیرقانونیِ تحمیل‌شده از سوی آمریکا پایان یابد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، تنگه هرمز ، تحولات منطقه
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵
ها، دستور جدید چین هست! 😁
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۶:۵۹ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
نظر شما که مهم نیست برادر جان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
عراقچی تو زمین کی بازی می کنی !؟ با دولت هستی !؟ با کی هستی !؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
کشتی های چینی عوارض پرداخت می‌کنند یا گفتن بعدا میدیم!؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
انشالله که از کشتی های چینی که دارن عبور می کنند به راحتی، عوارض گرفتید و فرقی نگذاشتید زیرا در مجامع بین المللی از ما دفاعی نمی کنند و حتی بر ضد ما هم دارند صحبت می کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا دروغ میگی کجا بازه ؟؟؟ زندگی مردمو جهنم کردین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترسیدین ؟!!!!!!
کوتاه اومدین . خخخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
نیروهای محاصره کننده را بزنید.
آگر لازم شد کاخ سفید را هم بزنید که البته حق ما است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
یکی بیاد برای مردمی که ۷۰ شب تو خیابان و پای کار کشورشون هستند جواب بدن کشتی های چینی چطوری از تنگه رد شدن آیا ما عوارض گرفتیم یا یه چیزی دستی هم به چین دادیم تکلیف ما رو روشن کنید اگر احیانا نامحرم نیستیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
امریکا در جنگ با ایران شکست خورد برای چی باید مذاکره کنیم
تنگه رو با مدیریت و پرداخت عوارض در دست خودمان است
عراقچی حق ندارد از جانب ملت بزرگ ایران تنگه رو برای کشتی ها آزاد کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
معلومه سفر ترامپ به چین کارساز بوده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
محکم صحبت کن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
عوارض پرداخت کردن رد شن مشکلی نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین‌المللی رو وصل کنید
اینترنت بین‌المللی حق مسلم همه ماست
از خدا بترسید
آخرین اخبار
