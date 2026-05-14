مرکز عملیات تجارت دریایی انگليس از وقوع یک حادثه در نزديكى فجیره امارات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز عملیات تجارت دریایی انگليس از وقوع یک حادثه در ۳۸ مایل دریایی شمال شرقی فجیره امارات خبر داد.

منابع رسانه‌ی از وقوع یک حادثه دریایی و وقوع انفجار در پی حمله پهپادی به یک کشتی در سواحل فجیره امارات خبر دادند، اما چیزی نگذشت که مرکز عملیات تجارت دریایی انگليس (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی درباره یک حادثه در ۳۸ مایل دریایی شمال‌شرقی فجیره دریافت کرده است.

این سازمان ادعا کرد که این کشتی هنگامی که در حال پهلو گرفتن در الفجیره بود، مورد تصرف قرار گرفت و هم اکنون در حال حرکت به سمت آب‌های منطقه‌ای ایران است.

هنوز جزئیات بیشتری از این خبر در دست نيست.