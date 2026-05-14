وزیر آموزش و پرورش آخرین جزئیات برگزاری امتحانات نهایی و کنکور دانش آموزان را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه افتتاح دبستان خیرساز حافظ کرمان در جمع خبرنگاران، ضمن قدردانی از خیرین، مسئولان استانی و دست‌اندرکاران حوزه مدرسه‌سازی، بر تداوم نهضت توسعه عدالت آموزشی و برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری امتحانات نهایی و کنکور تأکید کرد.

وی عنوان کرد: لازم می‌دانم در این فضای مطلوب و ارزشمندی که امروز توفیق حضور در آن نصیب ما شد، از همه دست‌اندرکاران، خیرین نیک‌اندیش و مسئولان استان کرمان، به‌ویژه استاندار محترم، به دلیل تلاش‌های بسیار ارزنده و مؤثرشان در مسیر نهضت توسعه عدالت آموزشی، صمیمانه قدردانی کنم.

کاظمی افزود: استان کرمان از جمله استان‌های پیشرو و پیشتاز کشور در نهضت مدرسه‌سازی به شمار می‌رود. آنچه امروز در این استان مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان و مشارکت مؤثر مردم و خیرین در توسعه فضا‌های آموزشی است. با وجود برخی شرایط و دشواری‌ها، جریان فعالیت‌های عمرانی و آموزشی در این استان همچنان ساری و جاری است و این موضوع جای تقدیر فراوان دارد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به روند توسعه فضا‌های آموزشی در استان کرمان خاطرنشان کرد: افق بسیار روشن، امیدبخش و قابل اتکایی در زمینه بهبود، توسعه و استانداردسازی فضا‌های آموزشی استان کرمان ترسیم شده است و بی‌تردید استمرار این مسیر، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت تربیتی در این استان خواهد داشت.

تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری آموزش و امتحانات بر عهده استان‌هاست

کاظمی در ادامه درباره نحوه تصمیم‌گیری درخصوص برگزاری کلاس‌ها و امتحانات گفت: با توجه به شرایط خاص و متفاوت هر استان، این اختیار به استانداران داده شده است که بر اساس مقتضیات، وضعیت‌ها و ارزیابی‌های محلی، درباره چگونگی برگزاری برنامه‌های آموزشی و امتحانی تصمیم‌گیری کنند. این تصمیمات در چارچوب شورای تأمین هر استان اتخاذ می‌شود و برای آموزش و پرورش لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی تأکید کرد: در خصوص امتحانات، وزارت آموزش و پرورش چارچوب‌های کلی را اعلام کرده است؛ از جمله تاریخ شروع امتحانات، زمان پایان آنها، نحوه ارزشیابی دانش‌آموزان توسط معلمان و همچنین شیوه حضوری یا مجازی بودن فرایند‌های آموزشی. اما در زمینه حضوری یا مجازی بودن، اختیار به شورای تأمین استان‌ها واگذار شده و استانداران بر اساس شرایط هر استان، تصمیم نهایی را اتخاذ و اعلام خواهند کرد.

اولویت وزارت آموزش و پرورش برگزاری حضوری است

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رویکرد این وزارتخانه در زمینه برگزاری امتحانات و فعالیت‌های آموزشی تصریح کرد: اولویت طبیعی و اصلی ما، برگزاری حضوری است؛ زیرا از یک سو تعداد دانش‌آموزانی که در زمان امتحانات در مدارس حضور پیدا می‌کنند محدود است و از سوی دیگر مدت‌زمان حضور آنان نیز طولانی نیست و معمولاً در حد حدود یک ساعت خواهد بود؛ بنابراین از نظر اجرایی، امکان مدیریت این فرایند در شرایط عادی فراهم است.

وی ادامه داد: با این حال، چون شرایط استان‌ها یکسان نیست و ممکن است در هر منطقه ملاحظات خاصی وجود داشته باشد، تصمیم نهایی با مسئولان استانی خواهد بود و هر آنچه استانداران در شورای تأمین مصوب کنند، همان مبنای عمل آموزش و پرورش در آن استان قرار خواهد گرفت.

کاظمی با تأکید بر ضرورت آرامش‌بخشی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها گفت: جای هیچ‌گونه نگرانی درخصوص ارزشیابی‌های پایان سال تحصیلی وجود ندارد. وزارت آموزش و پرورش برای تمام سناریو‌های ممکن برنامه‌ریزی کرده است و دانش‌آموزان و خانواده‌ها مطمئن باشند که هیچ خللی در تعیین وضعیت تحصیلی آنان ایجاد نخواهد شد.

وی درباره زمان برگزاری امتحانات نهایی اظهار داشت: امتحانات نهایی در شرایطی برگزار خواهد شد که کشور به وضعیت عادی بازگشته باشد و حداقل دو هفته تا ۲۰ روز از عادی شدن شرایط گذشته باشد. مبنای ما این است که دانش‌آموزان در فضایی آرام، با تمرکز و با فرصت کافی برای آمادگی در امتحانات شرکت کنند.

کنکور ۱۰ تا ۲۰ روز پس از امتحانات نهایی برگزار می‌شود

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به زمان‌بندی کنکور گفت: پس از برگزاری امتحانات نهایی، کنکور نیز با فاصله‌ای حدود ۱۰ تا ۲۰ روز برگزار خواهد شد تا داوطلبان فرصت کافی برای آمادگی داشته باشند و بتوانند با آرامش بیشتری در این آزمون سرنوشت‌ساز شرکت کنند.

کاظمی با اشاره به پیش‌بینی‌های وزارت آموزش و پرورش برای شرایط احتمالی آینده گفت: اگر خدای ناکرده شرایط به گونه‌ای باشد که وضعیت کشور در موعد مقرر عادی نشود و این شرایط ادامه پیدا کند، وزارت آموزش و پرورش در اوایل تیرماه تصمیم‌گیری لازم را انجام خواهد داد.

وی افزود: طبیعتاً دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم باید تعیین تکلیف شوند؛ زیرا دانش‌آموز پایه یازدهم باید وارد پایه دوازدهم شود و برای این انتقال، لازم است وضعیت تحصیلی او مشخص باشد. همچنین دانش‌آموزان پایه دوازدهم نیز باید فرآیند فراغت از تحصیل خود را طی کنند. بر همین اساس، ما وضعیت این دانش‌آموزان را به کنکور و امتحانات نهایی گره نخواهیم زد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در صورت ادامه‌دار شدن شرایط غیرعادی، یک آزمون داخلی برای تعیین وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان برگزار خواهد شد و تلاش ما این است که همه دانش‌آموزان حداکثر تا اول شهریورماه فارغ‌التحصیل شوند تا برای سال تحصیلی آینده هیچ‌گونه نگرانی و ابهامی وجود نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: پس از آن، در فضایی کاملاً آرام و با فراهم شدن فرصت مطالعه کافی برای دانش‌آموزان، امتحانات نهایی نیز برگزار خواهد شد. رویکرد اصلی ما این است که هم حقوق آموزشی دانش‌آموزان حفظ شود و هم سلامت روانی و آرامش آنها در اولویت قرار گیرد.

کاظمی در پایان تأکید کرد: وزارت آموزش و پرورش با در نظر گرفتن همه ابعاد موضوع، تلاش می‌کند تصمیماتی اتخاذ کند که هم منافع آموزشی دانش‌آموزان تأمین شود و هم خانواده‌ها با اطمینان خاطر بیشتری شرایط را دنبال کنند. هدف ما این است که هیچ دانش‌آموزی به دلیل شرایط موجود دچار آسیب تحصیلی نشود و همه برنامه‌ها با تدبیر، انعطاف و نگاه حمایتی اجرا شود.

منبع: تسنیم