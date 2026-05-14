باشگاه خبرنگاران جوان - بازار مکملهای کلاژن در سالهای اخیر بهشدت داغ شده است؛ از پودرها و قرصهای گرانقیمت گرفته تا نوشیدنیهایی که وعده «جوانسازی پوست» و «کاهش چینوچروک» میدهند. محبوبیت این محصولات تا حدی است که کلاژن به یکی از ترندهای بزرگ صنعت زیبایی تبدیل شده است.
اما متخصصان پوست میگویند شواهد علمی درباره اثربخشی واقعی این مکملها هنوز قطعی نیست و تبلیغات تجاری اغلب فراتر از واقعیت علمی پیش میروند.
کلاژن نوعی پروتئین ساختاری است که بخش مهمی از: پوست، استخوانها، تاندونها و مفاصل را تشکیل میدهد. با افزایش سن، تولید طبیعی کلاژن در بدن کاهش پیدا میکند؛ موضوعی که میتواند باعث افتادگی پوست، کاهش خاصیت کشسانی و ایجاد چینوچروک شود. همین مسئله باعث شده بسیاری از افراد به سراغ مکملهای خوراکی کلاژن بروند.
متخصصان توضیح میدهند که کلاژن خوراکی پس از مصرف، در دستگاه گوارش تجزیه میشود و به اسیدهای آمینه تبدیل میشود. به بیان ساده، بدن مکمل کلاژن را دقیقاً به همان شکلی که وارد شده به پوست منتقل نمیکند. این اسیدهای آمینه ممکن است صرف ساخت عضله شوند یا در بخشهای دیگر بدن مصرف شوند و تضمینی وجود ندارد که مستقیماً باعث جوانسازی پوست شوند.
برخی مطالعات کوچک نشان دادهاند که مصرف «کلاژن هیدرولیزشده» ممکن است رطوبت پوست را کمی افزایش دهد یا خاصیت کشسانی آن را بهبود ببخشد. در مقابل، بررسیهای جامعتر علمی و متاآنالیزها میگویند هنوز شواهد کافی برای اثبات اثر قطعی و چشمگیر مکملهای کلاژن وجود ندارد.
بسیاری از متخصصان پوست تأکید میکنند مؤثرترین راههای محافظت از کلاژن طبیعی پوست همچنان این موارد هستند:
استفاده منظم از ضدآفتاب
خواب کافی
تغذیه متعادل
مصرف پروتئین و ویتامین C کافی
ترک سیگار
و کاهش استرس مزمن
در واقع، راز اصلی سلامت پوست شاید بیشتر از آنکه در یک قرص باشد، در عادتهای روزمره پنهان شده باشد. به گفته پزشکان، نور خورشید و سیگار از مهمترین عوامل تخریب کلاژن پوستاند.
نه لزوماً. برخی افراد ممکن است بهبود خفیفی در وضعیت پوست یا مفاصل تجربه کنند، اما متخصصان میگویند نباید از این مکملها انتظار «معجزه ضدپیری» داشت.
همچنین، قیمت بالای برخی محصولات و تبلیغات اغراقآمیز باعث شده پزشکان نسبت به انتظارات غیرواقعبینانه هشدار دهند.
منبع: خبرآنلاین