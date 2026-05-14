اگرچه مکمل‌های کلاژن به یکی از محبوب‌ترین محصولات زیبایی تبدیل شده‌اند، اما علم هنوز درباره اثر واقعی آن‌ها بر جوان‌سازی پوست به جمع‌بندی قطعی نرسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازار مکمل‌های کلاژن در سال‌های اخیر به‌شدت داغ شده است؛ از پودرها و قرص‌های گران‌قیمت گرفته تا نوشیدنی‌هایی که وعده «جوان‌سازی پوست» و «کاهش چین‌وچروک» می‌دهند. محبوبیت این محصولات تا حدی است که کلاژن به یکی از ترندهای بزرگ صنعت زیبایی تبدیل شده است.

اما متخصصان پوست می‌گویند شواهد علمی درباره اثربخشی واقعی این مکمل‌ها هنوز قطعی نیست و تبلیغات تجاری اغلب فراتر از واقعیت علمی پیش می‌روند.

کلاژن چیست و چرا مهم است؟

کلاژن نوعی پروتئین ساختاری است که بخش مهمی از: پوست، استخوان‌ها، تاندون‌ها و مفاصل را تشکیل می‌دهد. با افزایش سن، تولید طبیعی کلاژن در بدن کاهش پیدا می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند باعث افتادگی پوست، کاهش خاصیت کشسانی و ایجاد چین‌وچروک شود. همین مسئله باعث شده بسیاری از افراد به سراغ مکمل‌های خوراکی کلاژن بروند.

مشکل اصلی؛ کلاژن مستقیم وارد پوست نمی‌شود

متخصصان توضیح می‌دهند که کلاژن خوراکی پس از مصرف، در دستگاه گوارش تجزیه می‌شود و به اسیدهای آمینه تبدیل می‌شود. به بیان ساده، بدن مکمل کلاژن را دقیقاً به همان شکلی که وارد شده به پوست منتقل نمی‌کند. این اسیدهای آمینه ممکن است صرف ساخت عضله شوند یا در بخش‌های دیگر بدن مصرف شوند و تضمینی وجود ندارد که مستقیماً باعث جوان‌سازی پوست شوند.

تحقیقات چه می‌گویند؟

برخی مطالعات کوچک نشان داده‌اند که مصرف «کلاژن هیدرولیزشده» ممکن است رطوبت پوست را کمی افزایش دهد یا خاصیت کشسانی آن را بهبود ببخشد. در مقابل، بررسی‌های جامع‌تر علمی و متاآنالیزها می‌گویند هنوز شواهد کافی برای اثبات اثر قطعی و چشمگیر مکمل‌های کلاژن وجود ندارد.

بسیاری از متخصصان پوست تأکید می‌کنند مؤثرترین راه‌های محافظت از کلاژن طبیعی پوست همچنان این موارد هستند:

استفاده منظم از ضدآفتاب

خواب کافی

تغذیه متعادل

مصرف پروتئین و ویتامین C کافی

ترک سیگار

و کاهش استرس مزمن

در واقع، راز اصلی سلامت پوست شاید بیشتر از آنکه در یک قرص باشد، در عادت‌های روزمره پنهان شده باشد. به گفته پزشکان، نور خورشید و سیگار از مهم‌ترین عوامل تخریب کلاژن پوست‌اند.

آیا مصرف کلاژن بی‌فایده است؟

نه لزوماً. برخی افراد ممکن است بهبود خفیفی در وضعیت پوست یا مفاصل تجربه کنند، اما متخصصان می‌گویند نباید از این مکمل‌ها انتظار «معجزه ضدپیری» داشت.

همچنین، قیمت بالای برخی محصولات و تبلیغات اغراق‌آمیز باعث شده پزشکان نسبت به انتظارات غیرواقع‌بینانه هشدار دهند.

منبع: خبرآنلاین

برچسب ها: پوست مو ، زیبایی ، سلامت پوست
خبرهای مرتبط
دلایل عمده نازک شدن ناگهانی موی سر
۱۳ خاصیت جالب و باورنکردنی از تره فرنگی
گزارش/
در آرایشگاه های زنانه چه می گذرد ؟!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رازهای پنهان لایه‌های تشریفاتی سفر رئیس‌جمهور آمریکا به پکن
چرا بعضی کلمات، خطرناک‌تر از گلوله‌اند؟
دعا‌هایی از اهل‌بیت برای در امان ماندن از زلزله و بلا
بنیان سیره آیت الله بهجت بر پایه «خداترسی» و «حفظ عصمت کودکی» بنا شد
شهید مصباح؛ از شالوده‌شکنی به‌سبک یک معلمِ مدیر تا ایجاد مرکز رشد
اصغر آقا نخواست قهرمان باشد
چرا کارخانه تسلیحات‌سازی آمریکایی پهلوی را به پولیتیکو دعوت کرد؟
بازخوانی حقایق اشغالگری در سالروز اشغال فلسطین؛ از فریب صهیونیسم تا بیداری جهانی
یک «روز خوب» در علم چه روزی است؟
آخرین اخبار
چرا بعضی کلمات، خطرناک‌تر از گلوله‌اند؟
یک «روز خوب» در علم چه روزی است؟
بنیان سیره آیت الله بهجت بر پایه «خداترسی» و «حفظ عصمت کودکی» بنا شد
شهید مصباح؛ از شالوده‌شکنی به‌سبک یک معلمِ مدیر تا ایجاد مرکز رشد
بازخوانی حقایق اشغالگری در سالروز اشغال فلسطین؛ از فریب صهیونیسم تا بیداری جهانی
دعا‌هایی از اهل‌بیت برای در امان ماندن از زلزله و بلا
رازهای پنهان لایه‌های تشریفاتی سفر رئیس‌جمهور آمریکا به پکن
چرا کارخانه تسلیحات‌سازی آمریکایی پهلوی را به پولیتیکو دعوت کرد؟
اصغر آقا نخواست قهرمان باشد
چرا تیر غیب به کشور‌های عرب جنوب خلیج فارس رسید؟
چرا برخی نقاط زمین بارها خورشیدگرفتگی می‌بینند و برخی دیگر اغلب از آن محروم‌اند؟
دانشمندی که تروریست‌ها را دست می‌انداخت
شبیخون به سفره‌ها با سلاح شایعه
سفیر انگلیس از نقش مذهب در سقوط شاه می‌گوید
تکرار سناریوی ویتنام؛ ایران و فروپاشی هژمونی آمریکا
از ناو تا نتفلیکس؛ پروژه ترکیبی آمریکا علیه ایران