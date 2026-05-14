باشگاه خبرنگاران جوان، این اقدام پس از بازدید میدانی دادستان کردکوی از محل ذخیره ضایعات و در پی مطالبه و گلایه شهروندان منطقه انجام شد.
دادستان عمومی و انقلاب کردکوی گفت: بررسیهای انجامشده نشان داد تنها بخش محدودی از محل انباشت ضایعات، مجوز داشت و بخش عمده دپوی انجامشده در اراضی کشاورزی پیرامونی، فاقد مجوز قانونی است.
سیدمحمد مصطفیزاده با اشاره به تخلفات صورتگرفته اعلام کرد: برای مالک این محل به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و تهدید علیه بهداشت عمومی پرونده قضایی تشکیل شده است.
مصطفی زاده افزود: انباشت گسترده ضایعات در اطراف دانشگاه آزاد کردکوی و زمینهای کشاورزی مجاور، علاوه بر ایجاد منظر نامناسب در حریم یک مرکز دانشگاهی، سبب نارضایتی ساکنان و طرح مطالبات مردمی برای ساماندهی این محدوده شده بود.
وی گفت: ضایعات انبارشده در اراضی کشاورزی پیرامون دانشگاه، در پی دستور قضایی و ظرف کمتر از ۲۴ ساعت جمعآوری و محل پاکسازی شد.
منبع: دادگستری گلستان