باشگاه خبرنگاران جوان - حسن همتی فر از تشکیل پرونده برای شناسایی و توقیف اموال برخی عناصر خارج‌نشین خبر داد و اظهار کرد: برای یکی از اعضای سابق شورای شهر مشهد که هم‌اکنون خارج از کشور به سر می‌برد و علیه نظام فعالیت دارد، دستور شناسایی و توقیف اموال صادر شده و این پرونده در حال رسیدگی است.

دادستان مشهد بیان کرد: یکی از اقدامات دستگاه قضایی، رسیدگی به اموال افرادی است که با استفاده از بیت‌المال در کشور رشد و پیشرفت کرده‌اند اما اکنون در خارج از کشور علیه ایران و نظام فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در خراسان رضوی، اسامی تعدادی از این افراد از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به دستگاه قضایی اعلام شده و برای آنان پرونده تشکیل شده است.

همتی فر اظهار کرد: در میان این افراد، چهره‌های شاخص و شناخته‌شده‌ای نیز وجود دارند که اقدامات قضایی درباره آنان در حال پیگیری است.

دادستان مشهد با اشاره به یکی از این پرونده‌ها گفت: به عنوان نمونه، برای یکی از اعضای سابق شورای شهر مشهد که هم‌اکنون خارج از کشور به سر می‌برد و علیه نظام فعالیت دارد، دستور شناسایی و توقیف اموال صادر شده و این پرونده در حال رسیدگی است.

منبع: مهر

برچسب ها: توقیف اموال ، دستور قضایی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
آفرین. ادامه دهید
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
وقتی این اموال داشت برای خودش تصاحب میکرد شما کجا بودید که مانعش بشید؟علاج واقعه بعد وقوع.هرچند که ماهی و هر وقت از آب بگیری تازست.
۰
۱
پاسخ دادن
