باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - آب، مایه حیات است و دسترسی به آب آشامیدنی سالم، نقشی حیاتی در حفظ سلامت، بهداشت عمومی و پیشگیری از بیماری‌ها ایفا می‌کند. در مناطق روستایی، که دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی محدودتر است، کیفیت آب شرب اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. مصرف آب آلوده می‌تواند منجر به شیوع بیماری‌های واگیردار مانند اسهال، وبا، تب مالت و سایر عفونت‌های مرتبط با آب شود که بار سنگینی بر دوش نظام سلامت و اقتصاد خانواده‌های روستایی وارد می‌آورد.

علاوه بر سلامت، آب سالم در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی نیز نقش کلیدی دارد. دسترسی پایدار به آب، امکان توسعه فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری را فراهم می‌آورد، که اساس معیشت بسیاری از روستاییان لرستان را تشکیل می‌دهد. همچنین، صرفه‌جویی در زمان و انرژی که پیش از این صرف تهیه آب از منابع دوردست و اغلب ناسالم می‌شد، به روستاییان اجازه می‌دهد تا بر فعالیت‌های مولدتر تمرکز کنند.

بیش از ۱۵ هزار نفر از روستاییان لرستان از آب سالم و بهداشتی بهره‌مند شدند

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از آبرسانی به ۲۵ روستا با مشارکت بسیج سازندگی و شرکت آبفای استان خبر داد.

بابایی با اشاره به اجرای این طرح گفت: امروز با حضور مسئولان ارشد استان، عملیات آبرسانی به ۲۵ روستا در سطح شهرستان‌های لرستان انجام می‌شود که با اجرای آن، بیش از ۱۵ هزار نفر از روستاییان استان از آب سالم و بهداشتی بهره‌مند خواهند شد.

وی این اقدام را خبری خوش برای روستاییان استان دانست و افزود: این طرح با مشارکت بسیج سازندگی و شرکت آب و فاضلاب استان به مرحله اجرا رسیده است.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای لرستان در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب، به‌ویژه با نزدیک شدن به فصل گرما، از شهروندان خواست در استفاده از حمام، زمان دوش گرفتن را کاهش دهند و از سردوش‌های استاندارد و کاهنده مصرف استفاده کنند.

بابایی با بیان اینکه در هر ۵ دقیقه استفاده از دوش حمام حدود ۱۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود، اظهار داشت: اگر این میزان مصرف را با بطری‌های یک لیتری مقایسه کنیم، در واقع ۱۰۰ بطری آب در مدت کوتاهی مصرف می‌شود که هزینه قابل توجهی نیز به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه استفاده از سردوش‌های کاهنده مصرف ممکن است در ابتدا هزینه بیشتری داشته باشد، اما در بلندمدت موجب صرفه‌جویی در مصرف آب و کاهش هزینه قبوض خانوار می‌شود، بر لزوم استفاده از این تجهیزات تأکید کرد.

بابایی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل در شبکه آب و فاضلاب می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند تا کارشناسان این شرکت پاسخگوی آنان باشند.

چالش‌های تامین آب شرب سالم در لرستان

استان لرستان، علیرغم داشتن منابع آبی نسبتاً غنی، با چالش‌های متعددی در زمینه تامین آب شرب سالم برای ساکنان مناطق روستایی رو‌به‌رو است.

وجود تعداد زیادی روستا که در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور واقع شده‌اند، احداث و نگهداری شبکه‌های انتقال آب را دشوار و پرهزینه می‌سازد.

بسیاری از شبکه‌های انتقال و توزیع آب در روستا‌ها قدیمی و فرسوده هستند که این امر منجر به هدررفت آب، کاهش فشار و احتمال نفوذ آلودگی به داخل شبکه می‌شود.

اجرای پروژه‌های آبرسانی روستایی نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفتی است و گاهی کمبود اعتبارات تخصیص یافته، روند اجرای طرح‌ها را کند می‌کند.

در سال‌های اخیر، تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها، برخی از منابع آبی روستایی را تحت تاثیر قرار داده و نیاز به مدیریت بهینه منابع و یافتن راهکار‌های جایگزین را ضروری ساخته است.

برخی منابع آبی طبیعی در معرض آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی، کشاورزی و دامپروری قرار دارند که نیازمند تصفیه و استانداردسازی قبل از توزیع است.

آبرسانی به ۲۵ روستای استان لرستان، گامی ارزشمند و قابل تقدیر است، اما نباید فراموش کرد که این تازه آغاز راه است. همچنان روستا‌های دیگری در استان نیازمند توجه ویژه برای تامین آب شرب سالم و پایدار هستند. تداوم این روند، با تخصیص اعتبارات کافی، استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت منابع آب، اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده و مشارکت فعال جوامع محلی، می‌تواند چشم‌انداز روشنی را برای برخورداری تمامی روستاییان لرستان از آب سالم ترسیم کند. تامین آب شرب سالم، تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بر روی سلامت، توسعه و آینده‌ای روشن‌تر برای مردمان نجیب و پرتلاش مناطق روستایی است.