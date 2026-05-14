رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: در سال گذشته با همکاری مشترک وزارت جهادکشاورزی تعداد ۱۵۵۰ پروژه آبخیز تا جالیز اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد زهرایی با خداقوت و تقدیر از مردم لرستان که خیابان‌ها را با پایمردی، رها نکردند، اظهارداشت: مردم لرستان در پاسداری از نظام سنگ تمام گذاشتند.

وی با بیان اینکه هفته بسیج سازندگی، یادگار رهبر شهید در اردیبهشت سال ۷۹ است، ادامه داد: بسیج، ظرف یا ساختاری برای مردم پایگی و اتصال مردم به دولت به عنوان بازوی اجرایی است که ظرفیت عظیم گروه‌های جهادی را به کمک مردم بیاورد و به رفع دغدغه و نیاز مردم و دولت، کمک کند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی اظهارداشت: سال گذشته در همکاری مشترک با وزارت جهاد کشاورزی ۱۵۵۰ پروژه از آبخیز تا جالیز شامل طرح‌های آبخوان داری، استخر ذخیره آب، اجرای قنوات، کانال کشی و ... انجام شده است.

سردار زهرایی افزود: در زمینه آب شرب روستایی نیز ۸۰۰ روستا از آب شرب سالم و پایدار برخوردار شدند.

وی ادامه‌داد: در بحث جاده بین مزارع، طی سال گذشته ۹۵۰ جاده بین مزارع و گلزار شهدا با کمک مردم آسفالت شده است.

وی با اشاره به افتتاح دهکده اقتصاد مقاومتی در لرستان گفت: اولین کارکرد این مجموعه اقدام به آموزش عملی برای

اشتغال مردم است.

رئیسی سازمان بسیج سازندگی افزود: این مجموعه از تسهیلات حوزه اشتغال زایی، استفاده می‌کند و قاعدتاً کسب و کاری که خودمان کار آن را انجام نداده باشیم، به مردم پیشنهاد نمی‌کنیم و این مساله، فلسفه ایجاد دهکده اقتصاد است.

سردار زهرایی افزود: ایجاد دهکده اقتصاد مقاومتی در لرستان نیز کار بسیار عظیمی است و با تلاش‌های شبانه روزی در طول یکسال گذشته، مجموعه فاخری در این زمینه در لرستان راه اندازی شده است.

وی ادامه‌داد: این مجموعه شامل باغات، بخش عرق گیری، ساخت قطعات بتنی و... می‌باشد و قطعا مسیر توسعه این طرح در استان ادامه دارد.

سردار زهرایی تصریح کرد: با انسجام و وحدت بین مسولان لرستان، قطعا در حوزه اشتغال زایی، پیشرفت حاصل می‌شود.

این دهکده با حضور مهندس شاهرخی استاندار لرستان، سردار زهرایی فرمانده سازمان بسیج سازندگی، دکتر کاظمی رئیس مجمع نمایندگان استان، سردار باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان و جمعی از مدیران استانی با اعتباری بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی مستقیم برای ۵۹ نفر در شهرستان خرم آباد افتتاح شد.

این طرح بزرگ شامل کارگاه زیتون، کارکاه تولید لوله پلی اتیلن، گلخانه ۳۲۰۰ متری، کارگاه روغن گیری، کارگاه خوراک دام، کارگاه گلاب گیری و تولید عرقیجات، کارگاه فرآوری زیتون، باغ گردو، کارگاه تولید بلوک و جدول و مزرعه پرورش زنبور عسل است.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان