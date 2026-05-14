باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای آموزش و پرورش شهر و شهرستانهای استان تهران، ضمن تبریک هفته معلم و قدردانی از تلاشهای جامعه فرهنگیان، با اشاره به سرانه آموزشی در استان اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی در استان تهران، ارتقای زیرساختهای آموزشی و جبران کمبودهای موجود در این حوزه است.
استاندار تهران با تأکید بر ضرورت شتاببخشی به پروژههای عمرانی آموزش و پرورش افزود: هیچ عاملی نباید باعث توقف روند احداث، تکمیل و تحویل پروژههای آموزشی شود و همه دستگاههای مسئول باید با نگاه جهادی و هماهنگی کامل، زمینه بهرهبرداری از کلاسهای درس جدید را تا سال تحصیلی آینده فراهم کنند.
رئیس شورای آموزش و پرورش استان تهران با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در استان تهران برای توسعه فضاهای آموزشی خاطرنشان کرد: دولت در این زمینه پویشی مؤثر در استان شکل داده است و خوشبختانه علاوه بر بخشهای دولتی، شهرداری تهران، نهادهای عمومی و ظرفیت مسئولیت اجتماعی مجموعههای مختلف نیز ورود خوبی به این عرصه داشتهاند.
معتمدیان در ادامه از ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران خواست با استفاده از تجربه سال گذشته و بهرهگیری از امکانات بیشتر، روند آمادهسازی و تحویل کلاسهای درس جدید را با جدیت بیشتری دنبال کند.
عضو هیات دولت با اشاره به شرایط جنگی و تلاش دشمن برای ایجاد نارضایتی در جامعه اضافه کرد: راهبرد دشمن، ایجاد اختلال در زندگی مردم و تولید نارضایتی است، اما همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم این راهبرد با شکست مواجه شد، امروز نیز تداوم خدمترسانی و پیشبرد پروژههای زیربنایی، پاسخ عملی به طراحیهای دشمن است.
وی با اشاره به کمبود سرانه آموزشی در برخی مناطق تهران خاطرنشان کرد: در تهران با محدودیت زمین روبرو هستیم و لازم است با استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، راهکارهای عملیاتی برای توسعه فضاهای آموزشی دنبال شود.