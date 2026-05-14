 مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی از رکورد داری شهرستان پلدشت با ۲۰ میلی متر بارش در بین شهرستانهای کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - محمد قربانپور مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان پلدشت با ۲۰ میلیمتر بارش رکورد دار بیشترین میزان بارش در کشور بوده و پس از آن در استان شهرستان چایپاره با ۴ میلیمتر بارش رتبه دوم بارندگی را دارد.

وی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی زرد در استان گفت:براساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با فعالیت امواج بارشی، رگبار متناوب باران و رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید (با احتمال گردوخاک) در استان پیش بینی می شود که از روز جمعه آغاز و تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و فعالیت این سامانه بر کلیه مناطق استان اثرگذار خواهد بود.

قربانپور یادآور شد : در مدت فعالیت این سامانه مخاطراتی همچون احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها، لغزندگی، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده ای، احتمال آسیب به سازه های سبک و نیمه کاره در اثر تندباد موقت پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان افزود: جهت جلوگیری از حوادث احتمالی ،آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران ، پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جاده ای ، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و اجتناب از فعالیت های کوهنوردی،اطمینان از استحکام سازه های موقت و تابلوهای تبلیغاتی توصیه می شود.