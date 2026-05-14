زمان برگزاری انتخابات فدراسیون‌های اسکیت، تیراندازی، ناشنوایان و نابینایان اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به برگزاری انتخابات سه فدراسیون در روز‌های گذشته اظهار داشت: طبق یک برنامه‌ریزی منسجم انتخابات سه فدراسیون کبدی، تکواندو و کوهنوردی رو انجام دادیم و از بلاتکلیفی رهایی پیدا کردند. البته که سرپرستان کار‌های مربوطه را انجام می‌دادند، اما به هر حال رئیس فدراسیون می‌تواند برنامه راهبری را انجام بدهد. هفته آینده نیز انتخابات فدراسیون ورزش‌های آبی را برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای چهار فدراسیون اسکیت، تیراندازی، ناشنوایان و نابینایان، قرار بر این است که در یک فرآیند که ثبت‌نام‌ها تمام شده، تا آخر تیر ماه انتخابات آنها برگزار می‌شود. در واقع انتخابات این ۴ فدراسیون در نیمه دوم تیر ماه برگزار می‌شود.

اسبقیان درباره شرایط فدراسیون بسکتبال گفت: درخصوص معرفی سرپرست فدراسیون بسکتبال قول داده بودم که این هفته معرفی شود، اما ان‌شاالله هفته آینده مشخص می‌شود و به سمت ثبت‌نام می‌رویم.
منبع تسنیم

