علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تراکتور، از همراهی تیمش در یک دیدار محروم و ۲ هزار دلار جریمه نقدی دریافت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان دیدار تیم فوتبال تراکتور مقابل شباب الاهلی امارات در مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا، علیرضا بیرانوند با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شد.

کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) پس از بررسی این اتفاق، بیرانوند را به یک جلسه محرومیت از همراهی تیمش محکوم کرد. این محرومیت که به صورت خودکار پس از اخراج اعمال می‌شود، به مسابقات آتی تیم منتقل خواهد شد.

علاوه بر این، کمیته انضباطی AFC دروازه‌بان تراکتور را به پرداخت مبلغ ۲ هزار دلار جریمه نقدی محکوم کرده است. بیرانوند موظف است این مبلغ را حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رسمی رأی، پرداخت نماید.

برچسب ها: علیرضا بیرانوند ، کمیته انضباطی
خبرهای مرتبط
بیرانوند: خاک این کشور را خوردم، در این کشور بزرگ شدم و هر چه دارم از ایران است
بیرانوند: رسانه‌های آن طرف می‌خواهند بازیکنان تیم ملی را جلوی مردم بگذارند
واکنش بیرانوند به شرایط سخت پیش از بازی با شباب الاهلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
چ خبر مهمی عه خیلی حیف شد
ول کن بابا اه
۰
۰
پاسخ دادن
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
آخرین اخبار
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
پاکدل: سپاهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود/ هندبال در مدار باقی ماند
والیبال ایران آماده نبرد در لیگ ملت‌ها
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
فینال های مهم فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در آسیا و اروپا 
برگزاری رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان
صدیقی: تفاوت این دوره از بازی‌های آسیایی با دوره‌های گذشته غیر قابل انکار است
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
الفتی: ثبت حرکت ابداعی‌ام مهم‌ترین اتفاق سال بود/ هدفم طلای ناگویاست
نادری: لیگ فوتبال ساحلی باید هرچه زودتر آغاز شود/بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است
رقیب کشتی ایران به میدان باز می‌گردد
حضور اعضای تیم ملی کشتی آزاد در تجمع مردمی
مخالف معرفی استقلال و تراکتور به آسیا هستیم/ سروش رفیعی با شروع تمرینات به ایران برمی گردد
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها
حمایت قاطع مدیریت پرسپولیس از اوسمار