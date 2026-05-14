باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان دیدار تیم فوتبال تراکتور مقابل شباب الاهلی امارات در مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا، علیرضا بیرانوند با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شد.

کمیته انضباطی و اخلاق کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) پس از بررسی این اتفاق، بیرانوند را به یک جلسه محرومیت از همراهی تیمش محکوم کرد. این محرومیت که به صورت خودکار پس از اخراج اعمال می‌شود، به مسابقات آتی تیم منتقل خواهد شد.

علاوه بر این، کمیته انضباطی AFC دروازه‌بان تراکتور را به پرداخت مبلغ ۲ هزار دلار جریمه نقدی محکوم کرده است. بیرانوند موظف است این مبلغ را حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رسمی رأی، پرداخت نماید.