دره اناران یکی از جاذبه های طبیعی زیبا و دیدنی سپید دشت در استان لرستان است .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دره اناران با چمنزارهای سحر انگیز و کوه‌های سر به فلک کشیده و سرسبزش در بخش پاپی واقع شده و از نظر جغرافیایی دارای آب و هوای نیمه گرمسیری است ودر نزدیکی این دره روستایی با همین نام واقع شده است.این دره در فصل بهار و تابستان گردشگران زیادی را به خود جذب می کند.

این منطقه زیبا که در ۵۰ کیلومتری شرق شهر خرم آباد و۱۰ کیلومتری شهر سپید دشت واقع شده است در مسیر راه و بازدید آبشارهای بیشه و گریت قرار دارد.

راه ارتباطی به این روستا هم از طریق راه آهن سراسری شمال- جنوب و هم از طریق جاده خرم‌آباد - سپیددشت امکان پذیر است.

مردم روستای کنار این دره بسیار خونگرم و مهمان نواز بوده و از گردشگران و طبیعت دوستان به گرمی استقبال می‌کنند.

همچنین می توان در مسیر حرکت به سمت این دره از روستای تاریخی و زیبای ایروه و روستای زیبا و توریستی کسمت در سپیددشت دیدن کرد.

تپه باستانی دره اناران نیز به‌عنوان یکی از آثار ملی ثبت شده که قدمت آن مربوط به فرا پارینه سنگی است در جنوب روستای دره اناران قرار دارد که‌ به این دره جاذبه باستانی نیز داده است .