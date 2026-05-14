باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار هاشم جمالی جانشین فرمانده سپاه فجر استان فارس، در نشست صدوبیست‌وششم «جهاد تبیین» با موضوع «واکاوی ابعاد مختلف جنگ رمضان» با اشاره به ویژگی‌های سیاسی مردم ایران اظهار کرد: مردم ایران از سیاسی‌ترین، آگاه‌ترین و آزاداندیش‌ترین ملت‌های دنیا هستند و حتی نوجوانان و کودکان ایرانی نیز نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی حساسیت و درک بالایی دارند.

او با بیان اینکه جمهوری اسلامی در یک سال اخیر یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخ خود را پشت سر گذاشته است، گفت: دشمنان انقلاب با طراحی جنگ ترکیبی، جنگ روانی، فشار رسانه‌ای و پروژه‌های آشوب و براندازی، تلاش کردند نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کنند، اما این حوادث نه تنها موجب ضعف نظام نشد بلکه جمهوری اسلامی را آبدیده‌تر و مقتدرتر کرد.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان افزود: دشمنان جمهوری اسلامی دو هدف اصلی یعنی براندازی نظام و تجزیه ایران را دنبال می‌کردند، اما ملت ایران با انسجام و ایستادگی، این توطئه‌ها را ناکام گذاشتند.

جمالی با تأکید بر نقش امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب در تحولات جهان اسلام بیان کرد: امام راحل اسلام ناب و اسلام سیاسی را احیا کرد و رهبر معظم انقلاب نیز در طول سال‌های رهبری، انقلاب اسلامی را تثبیت و در عرصه‌های مختلف علمی، نظامی و راهبردی تقویت کردند.

او، قدرت موشکی جمهوری اسلامی را یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارندگی کشور دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب از سال‌ها قبل بر توسعه توان موشکی و نظامی تأکید ویژه داشتند و امروز نتیجه آن را در اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی مشاهده می‌کنیم.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به تلاش نیروهای مسلح برای تحقق مطالبات فرمانده معظم کل قوا تصریح کرد: نیروهای مسلح و سپاه پاسداران با روحیه ولایت‌مداری، تمامی فرامین رهبری را عملیاتی کردند و امروز جمهوری اسلامی به یکی از قدرت‌های برتر موشکی جهان تبدیل شده است.

جمالی همچنین با اشاره به نقش محور مقاومت در منطقه اظهار کرد: شکل‌گیری و تقویت جبهه مقاومت، نتیجه نگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب و توسعه ساختارهایی همچون سپاه قدس و بسیج بوده است و امروز این جریان به یک قدرت تأثیرگذار منطقه‌ای تبدیل شده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت وحدت ملی گفت: مهم‌ترین دستاورد جنگ رمضان، شکل‌گیری انسجام و اتحاد مقدس در کشور بود و حفظ این وحدت، مهم‌ترین وظیفه امروز جامعه است.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس خاطرنشان کرد: دشمنان تصور می‌کردند با فشارهای اقتصادی، عملیات رسانه‌ای و تهدیدات نظامی می‌توانند مردم را از نظام جدا کنند، اما ملت ایران بار دیگر نشان دادند که با تکیه بر ایمان، ولایت‌مداری و فرهنگ عاشورا، در برابر همه فشارها ایستادگی خواهند کرد.