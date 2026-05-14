باشگاه خبرنگاران جوان - جلال آفاقی، دادستان مرکز استان اردبیل، با اشاره به توطئه و سناریو اخیر مبنی بر جمع‌آوری اسکناس از شهروندان در قبال واریزی مبلغی اضافی به حساب بانکی، این توطئه را در راستای اخلال در نظام اقتصادی دانست.

وی از دستگیری ۲ نفر در این خصوص خبر داد و خاطرنشان کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان دو نفر از مخلان اقتصادی را که با سوءاستفاده از وضعیت فعلی کشور و با جمع آوری اسکناس‌های در دست مردم و کسبه و بازاریان قصد داشتند به یکی از کشور‌های همسایه غربی کشور انتقال دهند، هنگام معامله در یکی از استان‌های همجوار دستگیر کردند.

دادستان اردبیل ادامه داد: از نفرات دستگیر شده، بیش از ۶۷ هزار دلار ارز و بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال وجه کشف و ضبط شد.

آفاقی با تاکید بر اینکه شناسایی و برخورد با مخلان اقتصادی در دستور کار جدی مراجع قضایی، امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد، از اهالی استان خواست؛ با هوشیاری در قبال این سناریو به ویژه در شرایط کنونی حاکم بر کشور هرگونه موارد مشکوک در زمینه اخلال در مسائل اقتصادی را گزارش کنند.