عباس حبیبی پس از پایان خدمت سربازی در ملوان، در آستانه بازگشت به سپاهان قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس حبیبی، هافبک جوان و محصول آکادمی سپاهان، پس از پایان دوران خدمت سربازی‌اش در ملوان، حالا در آستانه بازگشت به جمع طلایی‌پوشان قرار گرفته است؛ بازگشتی که می‌تواند در مقطع فعلی برای محرم نویدکیا و سپاهان اهمیت زیادی داشته باشد.

حبیبی در دوران حضور ژوزه مورایس از تیم‌های پایه به بزرگسالان سپاهان اضافه شد و در هفت مسابقه نیز برای این تیم به میدان رفت تا به‌عنوان یکی از استعداد‌های آینده‌دار باشگاه مطرح شود. با این حال، به دلیل کمبود فرصت بازی، دو فصل پیش به‌صورت قرضی راهی شمس‌آذر شد تا تجربه بیشتری به دست بیاورد؛ تجربه‌ای که عملکرد قابل قبول او در قزوین را به دنبال داشت و توجه چند تیم لیگ برتری را هم جلب کرد.

او ابتدای فصل جاری بار دیگر به سپاهان برگشت تا برای تثبیت جایگاهش در ترکیب تیم اصفهانی بجنگد، اما رقابت سنگین در خط میانی کار را برایش دشوار کرد. حضور بازیکنانی، چون احسان حاج‌صفی، امید نورافکن، عارف حاجی‌عیدی و آرش رضاوند در کنار چند هافبک جوان دیگر، باعث شد حبیبی برای به‌دست آوردن فرصت بیشتر، مسیر دیگری را انتخاب کند.

در نهایت و با مشورت محرم نویدکیا، این بازیکن تصمیم گرفت دوران خدمت سربازی خود را در ملوان پشت سر بگذارد؛ تصمیمی که نتیجه‌اش برای او مثبت بود. حبیبی در انزلی فرصت بیشتری برای بازی پیدا کرد و بیش از ۱۲ بار در ترکیب اصلی ملوان به میدان رفت تا با تجربه‌ای متفاوت و آمادگی بیشتر به سپاهان بازگردد.

بازگشت او در شرایطی انجام می‌شود که سپاهان با محدودیت‌ها و چالش‌های خاصی روبه‌روست و همین موضوع می‌تواند اهمیت استفاده از بازیکنان جوان، آماده و دارای قرارداد بلندمدت را برای باشگاه افزایش دهد. حالا حبیبی امیدوار است این بار جایگاه ثابتی در ترکیب طلایی‌پوشان به دست بیاورد و بتواند به یکی از گزینه‌های قابل اتکای محرم نویدکیا در خط میانی تبدیل شود.