باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که در طرح برخورد با احتکار کالاهای اساسی، پلیس امنیت اقتصادی تهران موفق به کشف بیش از ۹۹۰ تن انواع کالاهای اساسی شامل گوشت، چای، حبوبات و روغن خوراکی شد.

ارزش این مقدار کالاهای کشف شده تقریباً ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و پس از کشف، اموال ضبط شده در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

پلیس تهران تاکید کرده است که اقدامات پلیسی با هدف تضمین دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی و جلوگیری از احتکار، به ویژه در بخش گوشت، چای، حبوبات و روغن خوراکی، همچنان در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ قرار دارد.