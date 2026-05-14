فیفا بر اساس گزارش مارکا، به ازای هر روز حضور بازیکنان در جام جهانی مبلغ ۱۱ هزار دلار را به باشگاه‌ها پرداخت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در نظر دارد مبلغ چشمگیری به باشگاه‌ها به ازای هر روز حضور بازیکنانشان در جام جهانی پرداخت کند. بر اساس گزارشی از نشریه مارکا، این مبلغ روزانه ۱۱ هزار دلار است که به معنای سود حدود ۱۵۰ هزار دلاری برای باشگاه هر بازیکن تنها با حضور در مرحله گروهی خواهد بود.

فیفا پیش‌بینی کرده است که جام جهانی ۲۰۲۶ به پرسودترین دوره این رقابت‌ها برای باشگاه‌ها و تیم‌های ملی تبدیل شود. در ایران، باشگاه‌های پرسپولیس، تراکتور و سپاهان که هر کدام با ۶ بازیکن در لیست فعلی تیم ملی، بیشترین سهم را دارند، بیش از ۹۰۰ هزار دلار کسب خواهند کرد. استقلال با ۴ بازیکن ملی‌پوش ۶۰۰ هزار دلار، فولاد با ۲ بازیکن ۳۰۰ هزار دلار و سایر باشگاه‌ها با یک بازیکن (آلومینیوم، ملوان، خیبر، چادرملو و پیکان) هر کدام ۱۵۰ هزار دلار تنها از مرحله گروهی دریافت می‌کنند.

علاوه بر این، فیفا مبلغ ۱۲.۵ میلیون دلار به تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در مرحله گروهی جام جهانی پرداخت خواهد کرد که این بیشترین درآمد تاریخ تیم ملی کشورمان محسوب می‌شود.

در خصوص تأثیر این تزریق مالی، جورج آلکس، خبرنگار انگلیسی، معتقد است این پول تنها یک “مسکن” برای باشگاه‌هاست و آنها را از رنج همیشگی مصدومیت ستاره‌هایشان در تورنمنت‌های بین‌المللی رها نمی‌کند. در مقابل، پیتر هالپر، خبرنگار سوئدی، بر این باور است که افزایش چند برابری پاداش‌ها به بهبود کیفیت عملکرد باشگاه‌ها در لیگ‌های داخلی کمک خواهد کرد. نشریه گاردین نیز این افزایش پاداش را یک  شوک مالی خوب برای باشگاه‌ها دانسته و آن را عاملی برای از بین بردن حس نابرابری مدیران باشگاه‌ها از دادن بازیکنانشان به تیم‌های ملی قلمداد کرده است.

برچسب ها: فیفا ، تیم ملی ، جام جهانی2026
خبرهای مرتبط
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
تاجرنیا: اگر بقیه ناراحت نمی شوند، استقلال نماینده ایران در آسیا است
شوک به پرسپولیس؛ اورونوف باز هم مصدوم شد
دولت مجوز حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ را صادر کرد
رقیب مصر حریف تدارکاتی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاش این حجم‌پول که قراره در این راه هزینه شه برای درمان بیماران جنگ هزینه بشه
۰
۰
پاسخ دادن
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
آخرین اخبار
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
پاکدل: سپاهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود/ هندبال در مدار باقی ماند
والیبال ایران آماده نبرد در لیگ ملت‌ها
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
فینال های مهم فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در آسیا و اروپا 
برگزاری رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان
صدیقی: تفاوت این دوره از بازی‌های آسیایی با دوره‌های گذشته غیر قابل انکار است
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
الفتی: ثبت حرکت ابداعی‌ام مهم‌ترین اتفاق سال بود/ هدفم طلای ناگویاست
نادری: لیگ فوتبال ساحلی باید هرچه زودتر آغاز شود/بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است
رقیب کشتی ایران به میدان باز می‌گردد
حضور اعضای تیم ملی کشتی آزاد در تجمع مردمی
مخالف معرفی استقلال و تراکتور به آسیا هستیم/ سروش رفیعی با شروع تمرینات به ایران برمی گردد
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها
حمایت قاطع مدیریت پرسپولیس از اوسمار
بازیکنان خارجی پرسپولیس برمی گردند
افشای مبلغ قرارداد امیر حسین محمودی با پرسپولیس