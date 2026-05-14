باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در نظر دارد مبلغ چشمگیری به باشگاهها به ازای هر روز حضور بازیکنانشان در جام جهانی پرداخت کند. بر اساس گزارشی از نشریه مارکا، این مبلغ روزانه ۱۱ هزار دلار است که به معنای سود حدود ۱۵۰ هزار دلاری برای باشگاه هر بازیکن تنها با حضور در مرحله گروهی خواهد بود.
فیفا پیشبینی کرده است که جام جهانی ۲۰۲۶ به پرسودترین دوره این رقابتها برای باشگاهها و تیمهای ملی تبدیل شود. در ایران، باشگاههای پرسپولیس، تراکتور و سپاهان که هر کدام با ۶ بازیکن در لیست فعلی تیم ملی، بیشترین سهم را دارند، بیش از ۹۰۰ هزار دلار کسب خواهند کرد. استقلال با ۴ بازیکن ملیپوش ۶۰۰ هزار دلار، فولاد با ۲ بازیکن ۳۰۰ هزار دلار و سایر باشگاهها با یک بازیکن (آلومینیوم، ملوان، خیبر، چادرملو و پیکان) هر کدام ۱۵۰ هزار دلار تنها از مرحله گروهی دریافت میکنند.
علاوه بر این، فیفا مبلغ ۱۲.۵ میلیون دلار به تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در مرحله گروهی جام جهانی پرداخت خواهد کرد که این بیشترین درآمد تاریخ تیم ملی کشورمان محسوب میشود.
در خصوص تأثیر این تزریق مالی، جورج آلکس، خبرنگار انگلیسی، معتقد است این پول تنها یک “مسکن” برای باشگاههاست و آنها را از رنج همیشگی مصدومیت ستارههایشان در تورنمنتهای بینالمللی رها نمیکند. در مقابل، پیتر هالپر، خبرنگار سوئدی، بر این باور است که افزایش چند برابری پاداشها به بهبود کیفیت عملکرد باشگاهها در لیگهای داخلی کمک خواهد کرد. نشریه گاردین نیز این افزایش پاداش را یک شوک مالی خوب برای باشگاهها دانسته و آن را عاملی برای از بین بردن حس نابرابری مدیران باشگاهها از دادن بازیکنانشان به تیمهای ملی قلمداد کرده است.