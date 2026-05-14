پرتاب فضاپیمای دراگون آمریکا به ایستگاه فضایی بین‌المللی برای دومین بار به تعویق افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت اسپیس‌ایکس از تعویق دوباره پرتاب فضاپیمای دراگون خود به ایستگاه فضایی بین‌المللی که قرار است ۱۵ مه انجام شود، خبر داد.

این شرکت روز چهارشنبه توضیح داد که این پرتاب به دلیل شرایط نامساعد جوی در فلوریدا به تعویق افتاده است.

ناسا اعلام کرد که این پرتاب قبل از ساعت ۶:۰۵ بعد از ظهر به وقت محلی جمعه ۱۵ مه (۱:۰۵ بامداد به وقت مسکو شنبه ۱۶ مه) انجام نخواهد شد.

این دومین تعویق ماموریت CRS-۳۴ است که طی آن قرار است فضاپیمای دراگون تقریباً سه تن تدارکات و تجهیزات برای آزمایش‌های علمی را به ایستگاه فضایی بین‌المللی تحویل دهد.

این پرتاب در ابتدا برای سه‌شنبه گذشته برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل شرایط جوی به چهارشنبه موکول شد.

منبع: ریانووستی

