باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پارلمان لبنان تأکید کرد در صورتیکه آتشبس واقعی برقرار نشود، همه چیز خراب خواهد شد.
«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان خاطرنشان کرد، ناکامی و یا موفقیت آمیز بودن نشست هیأتهای اسرائیلی و لبنانی به مسأله کلیدی برقراری آتشبس مرتبط میشود.
بر اساس گزارش شبکه العهد، نبیه بری در ادامه افزود مذاکرات میان هیأتهای اسرائیلی و لبنانی امروز (پنجشنبه) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت واشنگتن آغاز میشود و اگر آتشبس واقعی برقرار نشود، همه چیز خراب میشود.
وی همچنین گفت: ما به چیزی کمتر از عقبنشینی ارتش اسرائیل، بازسازی، استقرار نیروهای ارتش لبنانی و بازگشت آوارگان قانع نمیشویم.
نبیه بری تصریح کرد لبنان به دلیل جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی، این رژیم را بازخواست کرده و اقدام قانونی لازم را انجام خواهد داد.
او در خصوص احتمال دیدار «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی با «ژوزف عون» رئیسجمهور لبنان، خاطرنشان کرد که براساس اطلاعات او این مسأله در دستورکار رئیسجمهور این کشور قرار ندارد.
وی ادامه داد لبنان قادر نخواهد بود بحران کنونی را بدون حمایت منطقهای و بینالمللی که در تثبیت اوضاع سهم بهسزایی دارد، پشت سر بگذارد.
رئیس پارلمان لبنان گفت: کشور مستلزم یک چتر منطقهای به ویژه حصول تفاهم یا توافق سعودی-ایرانی درباره لبنان تحت نظارت آمریکا است.
پیشتر شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که دور دوم مذاکرات این رژیم و دولت لبنان عصر پنجشنبه آغاز میشود و تا عصر جمعه ادامه مییابد.
طبق گزارش این شبکه عبری، نمایندگان رژیم صهیونیستی و لبنان دور نخست این مذاکرات را به تاریخ ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین ماه) به رهبری مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا انجام دادند. در آن مذاکرات، هر دو طرف بر سر یک آتشبس ۱۰ روزه میان رژیم صهیونیستی و حزبالله توافق کردند.
آتشبس میان دو طرف به تاریخ ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین ماه) وارد مرحله اجرایی شد.