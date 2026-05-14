باشگاه خبرنگاران جوان- آوات بازیار رییس اداره حفاظت محیط زیست بوکان گفت:نخستین پایگاه و سالن پرواز میشمرغ ایران در دشت سوتاو حمامیان این شهرستان درحال ساخت است و اکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
این مرکز مکان وسیع سرپوشیده برای تمرین پرواز و تقویت عضلات پروازی جوجهها است که دارای مساحت سه هزار و ۵۰۰ متر مربع و ارتفاع مناسب است.
وی اضافه کرد: این مرکز به عنوان مرکز تکثیر یکی از مهمترین پایگاههای حفاظت از میشمرغ کشور، نقش کلیدی در جلوگیری از انقراض این پرنده نادر ایفا میکند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست بوکان گفت: سال گذشته با استفاده از تخم موجود در لانههای کشفشده در زیستگاههای پر تهدید، سه جوجه در شرایط اسارت متولد شده و در مرکز تحقیقات و تکثیر این گونه در دشت سوتاو نگهداری میشوند و امسال این روند تکثیر در اسارت تداوم دارد.
وی اظهار کرد: دشت سوتاو حمامیان بوکان که هم اکنون به تنها پناهگاه حیات وحشی و زیستگاه این پرنده نادر در کشور تبدیل شده، در سال ۱۳۸۹ با مساحت حدود چهار هزار هکتار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان پناهگاه حیات وحش ارتقا یافته است.