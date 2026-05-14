باشگاه خبرنگاران جوان - یک مطالعه ده ساله توسط دانشمندان برزیلی نشان داد که بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از تب ناشی از هانتاویروس در بین نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله است.
به گفته محققان، میزان مرگ و میر در این گروه سنی تقریباً ۵۰٪ از موارد آلوده است. در مقابل، کمترین میزان مرگ و میر در بین بیماران بالای ۶۵ سال، حدود ۱۱٪ ثبت شده است.
کارشناسان این تفاوتها در میزان مرگ و میر را به ماهیت پاسخ ایمنی در گروههای سنی مختلف نسبت میدهند. فعالیت ایمنی در جوانان قویتر است، در حالی که با افزایش سن به تدریج کاهش مییابد که بر پیشرفت بیماری تأثیر میگذارد.
دکتر میخائیل ولکوف، ایمونولوژیست، در مورد این یافتهها گفت: «این نتایج را میتوان با این واقعیت توضیح داد که جوانان اغلب بیشتر در معرض محیطهای آلوده به جوندگان، مانند هنگام ورزش در فضای باز یا کار در کشاورزی، قرار میگیرند. آنها همچنین پاسخ ایمنی قویتری دارند که میتواند علائم را در برخی موارد تب خونریزی دهنده تشدید کند. همچنین ممکن است تأخیر در تشخیص وجود داشته باشد، در حالی که مداخله سریع پزشکی و کنترل عفونت بسیار مهم است.»
لازم به ذکر است که این مطالعه شامل ۱۷۷ مورد عفونت هانتاویروس بود که ۸۹.۷٪ از موارد نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشتند. میانگین کلی مرگ و میر در تمام گروههای سنی ۳۳.۳٪ بود.
طبق دادهها، علائم تقریباً ۳.۵ روز پس از اولین مراجعه پزشکی ظاهر شدند و بیماران ظرف حدود هشت روز بهبود یافتند. شایعترین علائم تب، سردرد و درد عضلانی بود.
