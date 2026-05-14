باشگاه خبرنگاران جوان - یارانه مرحله ۱۸۳ مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری به مبلغ ۱۱۱ هزار و ۶۶۸ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون ۲۳۰ هزار و ۶۸۱ نفر در دهکهای اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۷ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۲۶۹ نفر در دهکهای اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.