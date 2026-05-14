یارانه نقدی مرحله ۱۸۳ مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یارانه مرحله ۱۸۳ مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری به مبلغ ۱۱۱ هزار و ۶۶۸ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون ۲۳۰ هزار و ۶۸۱ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۷ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۲۶۹ نفر در دهک‌های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
بانک ملت همیشه تاخیر دارد چرا هروقت اعلام میکنید این بانک با ۱۶ تا۱۷ ساعت تاخیر واریز میکند
Iran (Islamic Republic of)
صادق خدابنده
۲۰:۱۹ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام هنوز واسه بانک سامان(بلو بانک)واریز نشده.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
عوارض تنگه هرمز چکار کردیدددد به دهک های پایین یارانه اضافه کنید...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
به همه چیز اضافه شد، اما به یارانه ها یک ریال هم اضافه نشد!!
بعد هم با منت میان هر ماه این جندر غاز رو اعلام میکنن!!
خوش به حالمون :)
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
شوهر خاله ام تیلیاردره دهک ۵ من بدبخت مستاجر و کارگرم دهک ۸ ننگ بر اون دهک بندی مسخره تون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
دمتان گرم با این دهک بندی خدا وکیلی اصلا قابل قبول نیست
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۴:۴۸ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
هنوز بانک ملی واریز نشده !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
واقعا دلت خوشه با این یارانه پول یک کیلو مرغ نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینکه پرداخت‌ها نیز سلیقه ای شده خیلی بده چرا باید عشقی یکی ۱۵ کالابرگ بگیر یکی ۲۵ خیلی تفیره بین ۱۵ تا ۲۵
تمام کالاهای فروشگاهای توی لین ۱۰ روز گران می شه وبعد از ۲۵ چون ۲۰ تنفژ داره باز۱۵ به روال عادی برمیگرده
حتما برای عدالت هم شده پرداخت کالابرگ را چرخشی کمند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
خسته نباشید واقعا با این یارانه یه پرس غذا هم نمیشه خرید
