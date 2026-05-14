سونی به زودی گوشی پیشرفته خود را با نام اکسپریا ۱ VIII وارد بازار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سونی در حال آماده شدن برای عرضه گوشی جدید اکسپریا خود است که از نظر فناوری، عملکرد و قابلیت‌های عکاسی با بهترین گوشی‌های موجود در حال حاضر رقابت خواهد کرد.

اکسپریا ۱ VIII دارای طراحی شیک و ساخته شده از مواد درجه یک است، در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است (IP۶۵/IP۶۸)، ابعاد ۱۶۲ در ۷۴ در ۸.۳ میلی‌متر، وزن ۲۰۰ گرم و قاب آلومینیومی و گوریلا گلس Victus که در برابر ضربه و خراش مقاوم است، محافظت می‌شود.

صفحه نمایش آن ۶.۵ اینچی LTPO OLED با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۳۹۶ پیکسل در هر اینچ است.

این دستگاه با اندروید ۱۶ (قابل ارتقا) اجرا می‌شود و از پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ که با فرآیند ۳ نانومتری ساخته شده است، پردازنده گرافیکی آدرنو ۸۴۰، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و گزینه‌های حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت بهره می‌برد. همچنین دارای اسلات کارت microSDXC برای افزایش حافظه است.

دوربین اصلی آن یک سیستم سه لنزه با وضوح (۴۸+۴۸+۴۸) مگاپیکسل است که شامل یک لنز تله‌فوتو پریسکوپ و یک لنز فوق عریض می‌شود. این دوربین قادر به ضبط ویدیوی ۴ K با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه است. دوربین جلو ۱۲ مگاپیکسل است و همچنین می‌تواند ویدیوی ۴ K را با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه ضبط کند.

این گوشی دارای یک اسلات نانو سیم کارت و فناوری eSIM برای اتصال تلفن همراه، یک پورت USB Type-C ۳.۲، NFC، اسکنر اثر انگشت، بلوتوث ۶.۰ و یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که از شارژ سریع سیمی ۳۰ واتی و شارژ بی‌سیم ۱۵ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena