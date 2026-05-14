تولیت حرم شاهچراغ (ع) با بیان اینکه خلیج فارس «گلوی تنفس دنیا» است، گفت: جنگ رمضان نشان داد علت تمرکز آمریکا و متحدانش بر منطقه، اهمیت حیاتی تنگه هرمز در معادلات جهانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم کلانتری در نشست صدوبیست‌وششم «جهاد تبیین» با موضوع «واکاوی ابعاد مختلف جنگ رمضان» با اشاره به سالروز لغو امتیاز تنباکو به فتوای میرزای شیرازی، این واقعه را از نقاط عطف تاریخ سیاسی معاصر ایران دانست و گفت: فتوای تاریخی تحریم تنباکو، نخستین نمونه «جنگ نرم علیه استعمار» بود که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، ضربه‌ای سنگین به استعمار انگلستان وارد کرد.

او با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در کنگره شهدای فارس افزود: معظم‌له استان فارس و شهر شیراز را «بالاترین مصداق تلفیق دین، حماسه و هنر» معرفی کردند و نهضت تنباکو را یکی از زیرساخت‌های مهم شکل‌گیری انقلاب اسلامی دانستند.

کلانتری با مرور جریان‌های سیاسی پس از نهضت تنباکو، از انقلاب مشروطه، نهضت جنگل، نهضت ملی شدن نفت، قیام ۱۵ خرداد و پیروزی انقلاب اسلامی به‌عنوان حلقه‌های متوالی بیداری اسلامی و مبارزه با استعمار یاد کرد.

او، سپس با پرداختن به ابعاد جنگ «رمضان»، به حضور گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفت: آمریکا صدها پایگاه نظامی در جهان دارد و بخش قابل توجهی از آن‌ها در منطقه خلیج فارس و کشورهای همسایه ایران مستقر شده‌اند.

به گفته تولیت حرم شاهچراغ (ع)، در کشورهای کویت، قطر، امارات، عراق، عمان، بحرین، عربستان، اردن و ترکیه پایگاه‌های متعدد نظامی آمریکا فعال هستند.

کلانتری گفت: در جریان جنگ رمضان، بخش عمده این پایگاه‌ها هدف حملات قرار گرفتند و برخی از آن‌ها کارایی خود را از دست داده‌اند.

او افزود: این جنگ نشان داد پایگاه‌های آمریکا در منطقه نه برای تأمین امنیت کشورهای میزبان، بلکه صرفاً در خدمت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

کلانتری هدف اصلی استقرار پایگاه‌های آمریکایی را «تحکیم سلطه آمریکا بر منطقه» و «تقویت رژیم صهیونیستی به‌عنوان قدرت برتر منطقه» عنوان کرد و گفت: اگر میان کشورهای اسلامی منطقه وحدت وجود داشت، نه سلطه آمریکا تثبیت می‌شد و نه اسرائیل به جایگاه کنونی می‌رسید.

کلانتری همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز اظهار داشت: جنگ رمضان نشان داد این منطقه «گلوی تنفس دنیا» است و همین مسئله علت تمرکز آمریکا و متحدانش بر این منطقه حساس به شمار می‌رود.

او در بخش دیگری از سخنان خود به عادی‌سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و آن را «خیانت به جهان اسلام، فلسطین و کشورهای منطقه» خواند.

کلانتری با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۹ گفت: امارات متحده عربی هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به ملت‌های عرب و کشورهای منطقه و هم به فلسطین.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) با اشاره به حمایت برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس، تأکید کرد: جمهوری اسلامی پس از جنگ تحمیلی از خطاهای گذشته این کشورها گذشت، اما همکاری آشکار برخی دولت‌های منطقه با آمریکا و رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد.