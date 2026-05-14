باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه چین گزارش داد رئیسجمهوری این کشور در دیدار با همتای آمریکایی خود، در مورد مسائل مهم بینالمللی و منطقهای همچون وضعیت خاورمیانه و بحران اوکراین تبادل نظر و بر سر «رابطه پایدار استراتژیک سازنده» به عنوان جهتگیری جدید روابط دوجانبه در طول سه سال آینده توافق کردند.
به نقل از تارنمای رسمی وزارت امور خارجه چین، شی جین پینگ و دونالد ترامپ روسای جمهوری چین و آمریکا در جریان جلسه در پکن توافق کردند که در میزبانی موفقیتآمیز نشست رهبران اقتصادی اپک و اجلاس گروه ۲۰ در سال جاری میلادی از یکدیگر حمایت کنند.
بر اساس این گزارش، شی جین پینگ گفت که دو رهبر بر سر «رابطه پایدار استراتژیک سازنده» به عنوان جهتگیری جدید روابط دوجانبه در طول سه سال آینده و پس از آن توافق کردند.
به گفته شی، «ایجاد یک رابطه سازنده با ثبات استراتژیک بین چین و ایالات متحده یک شعار نیست».
وزارت خارجه چین به نقل از شی همچنین اعلام کرد که دو طرف باید تفاهمات مشترک مهمی را که به آن رسیدهاند، اجرا کنند و از کانالهای ارتباطی در زمینههای سیاسی و دیپلماتیک و نظامی-نظامی بهتر استفاده کنند. دو کشور همچنین باید مبادلات و همکاریها را در زمینههایی مانند اقتصاد و تجارت، بهداشت، کشاورزی، گردشگری، روابط مردمی و اجرای قانون گسترش دهند.
به گزارش تلویزیون مرکزی چین، ترامپ دیروز چهارشنبه در چارچوب یک سفر رسمی سه روزه وارد پکن شد. این نخستین سفر یک رئیسجمهوری آمریکا به چین در ۹ سال گذشته است.
به گزارش شبکه خبری انبیسی، ترامپ در جریان این دیدار خطاب به شی جین پینگ گفت: ما میخواهیم با شما آیندهای خارقالعاده داشته باشیم، من احترام زیادی برای چین قائلم، برای کاری که شما انجام دادهاید، شما رهبر بزرگی هستید. من این را به همه میگویم. برخی خوششان نمیآید ولی من میگویم، چون حقیقت است و من همیشه حقیقت را میگویم و من از طرف همه هیات نمایندگی عالی که داریم میگویم.
ترامپ با بیان اینکه «برترین» رهبران تجاری آمریکا در هیات اعزامی به چین حضور دارند، گفت که کاخ سفید در این سفر از «۳۰ رهبر برتر تجاری جهان» دعوت کرده و همه آنها این دعوت را پذیرفتهاند.