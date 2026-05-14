مرکز پزشکی قانونی در بیمارستان امیرالمومنین(ع) چاراویماق با اعتبار ۲۰۰ میلیون تومانی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - در راستای ارتقای خدمات سلامت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات تخصصی مرکز پزشکی قانونی بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرستان چاراویماق با حضور مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی افتتاح شد.
این مرکز که با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان احداث شده است و گام مهمی در جهت بهبود زیرساختهای خدماتی این شهرستان محسوب میشود. در مراسم افتتاحیه علاوه بر مدیر کل پزشکی قانونی استان، نماینده مجلس شهرستانهای چاراویماق و هشترود نیز حضور داشتند و بر اهمیت توسعه خدمات تخصصی در مناطق محروم تاکید کردند.
با راهاندازی این واحد نیازهای قانونی و پزشکی منطقه از طریق بیمارستان امیرالمومنین(ع) به نحو مقتضی پوشش داده خواهد شد که این امر موجب کاهش هزینهها و صرفهجویی در زمان رفتوآمد شهروندان برای انجام امور اداری و پزشکی خواهد شد.