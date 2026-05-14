سرپرست هیئت ووشو استان یزد گفت: داوری یکی از ارکان اصلی هیئت ووشو است و داوران باید همواره با آخرین قوانین و دانش روز داوری آشنا باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمدجعفرپور سرپرست هیئت ووشو استان یزد در نشست با مسئول کمیته داوران گفت: این نشست با هدف ترسیم نقشهراه جدید برای پیشرفت فنی داوران و توسعه این ورزش برگزار و مجموعهای از برنامههای هدفمند در حوزه ارتقای دانش داوران، ساماندهی احکام، تدوین چارت تشکیلاتی و افزایش کیفیت مسابقات به تصویب رسید.
جعفرپور با تأکید بر جایگاه حیاتی داوری در ساختار هیئت ووشو استان، گفت: داوری یکی از ارکان اصلی هیئت است.
وی با بیان اینکه داوران باید همواره با آخرین قوانین و دانش روز داوری آشنا و بهروز باشند، به نقش کلیدی آنان در کیفیت برگزاری مسابقات اشاره کرد.
سرپرست هیئت ووشو استان یزد افزایش تعداد مسابقات در تقویم سالانه استان را یکی از الزامات توسعه ووشو دانست و تاکید کرد: افزایش رقابتها، هم به رشد فنی ورزشکاران کمک میکند و هم کیفیت قضاوت داوران را ارتقا میدهد.
جعفرپور همچنین از تدوین چارت تشکیلاتی هیئت و اخذ استعلام از فدراسیون برای تعیین وضعیت داوران، زمان تمدید احکام و سایر موارد مرتبط خبر داد و خواستار تسریع در ارسال مدارک، از جمله تصویر احکام داوری و مستندات اعتبارسنجی، از سوی سعید رضی دبیر هیئت و مسئول کمیته داوران شد تا امکان برنامهریزی دقیقتر فراهم شود.
وی همچنین از برگزاری جلسات تخصصی با کمیتههای مختلف هیئت خبر داد و گفت: این نشستها با هدف بررسی مسائل هر کمیته بهصورت جداگانه برگزار میشود و در نهایت جمعبندی نهایی در جلسهای با حضور تمامی کمیتهها ارائه خواهد شد.
محمدحسن دهقانی مسئول کمیته داوران هیئت ووشو استان یزد نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت استانداردسازی فعالیت داوران گفت: یکی از اهداف اصلی کمیته در سال جاری، ارتقای سطح علمی و مهارتی داوران از طریق برگزاری استاژهای تخصصی و دورههای آموزشی منظم است.
وی افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از داوران استان و ساماندهی وضعیت احکام، از جمله اولویتهایی است که روند برنامهریزی مسابقات و بهرهگیری از داوران فعال استان را تسهیل میکند.
دهقانی با بیان اینکه «داوران شایسته، ضامن سلامت مسابقات هستند»، اظهار کرد: با اجرای برنامههای جدید، تلاش میکنیم ساختار داوری استان را منسجمتر و کارآمدتر کنیم.
لازم به ذکر است؛ در این نشست، موضوع ارتقای سطح فنی داوران از طریق برگزاری استاژها و کلاسهای آموزشی مورد تأکید قرار گرفت. همچنین بر لزوم بررسی فوری اعتبار احکام داوری و اقدام برای بهروزرسانی و تمدید آنها تأکید شد؛ بهگونهای که در صورت عدم تمدید احکام در مهلت تعیینشده، اعتبار آنها لغو خواهد شد.
از دیگر پیشنهادهای این جلسه، انتخاب «داور توانمند»، «داور برتر» و «داور برجسته» در پایان سال بهمنظور ایجاد رقابت سازنده و افزایش کیفیت داوری مسابقات بود.