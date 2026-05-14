باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس پلیس راهور کردستان از اجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در سه راه حبیبی به سمت میدان انقلاب از ساعت ۰۹۰۰ تا۱۲ظهر واز ساعت۱۶۰۰ عصر الی ۲۱۰۰روز‌های هفته به غیر از ایام تعطیل، در شش ماهه اول سال خبر داد و اعلام کرد: این موضوع با تصمیم شورای ترافیک استان و با هدف افزایش ایمنی، مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور در خیابان امام اتخاذ شده است.

سرهنگ رضا همتی زاده تأکید کرد: در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان اتمام زودتر طرح وجود دارد. همچنین تردد اصناف و در محدوده اجرای طرح برای صنوف با هماهنگی پلیس راهور استان مسیر بلامانع است،

رئیس پلیس راهور استان در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و توجه به اطلاعیه‌های ترافیکی، از شهروندان خواستند با لحاظ نمودن صبر و حوصله در حین رانندگی، پلیس را در مدیریت ترافیک و افزایش ایمنی همراهی کنند.

منبع: راهنمایی و رانندگی استان