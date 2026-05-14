رئیس‌جمهور هدف قرار دادن اماکن ورزشی و زیرساخت‌های عمومی را نشانه دشمنی با عزت، نشاط و سربلندی ملت ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان از مجموعه ورزشی ۱۲ هزار نفری آزادی که در جریان تجاوزات و حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به کلی تخریب شده بود، بازدید کرد.

در این بازدید، رئیس‌جمهور ضمن اطلاع از آخرین وضعیت بازسازی و ارزیابی خسارات وارده، در گفت‌و‌گو با مسئولان ورزشی و مدیران مجموعه، بر ضرورت تسریع در روند بازسازی، احیای کامل زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت همه‌جانبه از فضا‌های ورزشی کشور تأکید کرد.

پزشکیان با ابراز تأسف عمیق از هدف قرار گرفتن اماکن ورزشی و زیرساخت‌های عمومی کشور در جریان این حملات، اظهار داشت: حمله به مجموعه‌های ورزشی، صرفاً تخریب یک سازه یا فضای فیزیکی نیست؛ این اماکن، بخشی از حافظه تاریخی، هویت ملی و نماد تلاش، امید و افتخار جوانان این سرزمین هستند.

رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه ویژه این مجموعه در تاریخ ورزش ایران افزود: این مجموعه ورزشی طی دهه‌های گذشته، صحنه خلق افتخارات بزرگ، حماسه‌آفرینی ورزشکاران و شادی و غرور ملت ایران بوده است. هدف قرار دادن چنین مکانی، به‌روشنی نشان می‌دهد دشمنان ملت ایران، نه‌تنها با توان دفاعی و پیشرفت علمی کشور، بلکه با هر نماد عزت، نشاط، همبستگی و سربلندی ملت ایران دشمنی دارند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت وصل کنییییییییییییید اااااااااههههه خسته شدیییییییم
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنتو وصل کنید اه خسته کردین مردمو
۲
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵
چیزی نیست اصلا
به غیر از گرانی و زندگی های بر باد رفته
۰
۰
پاسخ دادن
