باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان از مجموعه ورزشی ۱۲ هزار نفری آزادی که در جریان تجاوزات و حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به کلی تخریب شده بود، بازدید کرد.

در این بازدید، رئیس‌جمهور ضمن اطلاع از آخرین وضعیت بازسازی و ارزیابی خسارات وارده، در گفت‌و‌گو با مسئولان ورزشی و مدیران مجموعه، بر ضرورت تسریع در روند بازسازی، احیای کامل زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت همه‌جانبه از فضا‌های ورزشی کشور تأکید کرد.

پزشکیان با ابراز تأسف عمیق از هدف قرار گرفتن اماکن ورزشی و زیرساخت‌های عمومی کشور در جریان این حملات، اظهار داشت: حمله به مجموعه‌های ورزشی، صرفاً تخریب یک سازه یا فضای فیزیکی نیست؛ این اماکن، بخشی از حافظه تاریخی، هویت ملی و نماد تلاش، امید و افتخار جوانان این سرزمین هستند.

رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه ویژه این مجموعه در تاریخ ورزش ایران افزود: این مجموعه ورزشی طی دهه‌های گذشته، صحنه خلق افتخارات بزرگ، حماسه‌آفرینی ورزشکاران و شادی و غرور ملت ایران بوده است. هدف قرار دادن چنین مکانی، به‌روشنی نشان می‌دهد دشمنان ملت ایران، نه‌تنها با توان دفاعی و پیشرفت علمی کشور، بلکه با هر نماد عزت، نشاط، همبستگی و سربلندی ملت ایران دشمنی دارند.